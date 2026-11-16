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Двама пострадали при катастрофата на „Тракия“ се лекуват в Бургас
  Тема: Трафик

Двама пострадали при катастрофата на „Тракия“ се лекуват в Бургас

16 Ноември, 2026 07:46 491 1

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Румънски гражданин остава в тежко, но стабилно състояние, а 37-годишен бургазлия предстои да бъде опериран отново

Двама пострадали при катастрофата на „Тракия“ се лекуват в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама от пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължават лечението си в болница „Сърце и Мозък“ в Бургас. Единият пациент е румънски гражданин и остава в тежко, но стабилно състояние. Общо 14 души са настанени в болници в София, Бургас, Сливен и Ямбол, а при инцидента са загинали 13 души.

„Румънският гражданин, който все още се намира в Отделението по анестезиология и реанимация, е в тежко, но стабилно състояние. От петък е екстубиран, вече е контактен, адекватен, обезболен, със стабилни показатели на дишане и хемодинамика“, заяви д-р Валентин Милев, началник на отделението по реанимация в лечебното заведение.

Пациентът е приет със съчетана травма на гърдите и корема. По-тежки са уврежданията в областта на гръдния кош – множество фрактури на ребрата, многофрагментна фрактура на гръдната кост и счупване на лопатката. Той вече не е в критично състояние и е изведен от медикаментозната кома, но продължава да има контузия на белия дроб.

Предстои контролен скенер, след който медицинският екип ще прецени как да продължи лечението. Очакват се и консултации с проф. Балтов. Лекарите трябва да установят дали е необходима допълнителна стабилизация на лопатката. „Риск, разбира се, има. Докато пациентът е в тежко състояние в реанимация, винаги има риск, но засега нещата са под контрол“, каза д-р Милев.

Вторият пациент предстои да бъде опериран

Другият пострадал е 37-годишен детски инфекционист от Бургас. Той е приет в реанимация в деня на катастрофата, където състоянието му е стабилизирано за три дни. Още през първия ден е извършена операция за стабилизиране на фрактурите на горните и долните крайници.

Мъжът е получил счупвания на лявата китка, десния лакът и дясната подбедрица. След като е изведен от реанимация, той е преместен в клиниката по травматология. Предстои допълнителна оперативна интервенция, включително поставяне на плаки на десния лакът.

Точен срок за изписването на двамата пациенти все още няма. По думите на д-р Милев състоянието им се подобрява ежедневно, като за втория пациент най-ранният възможен срок за изписване би бил след около седмица. От болница „Сърце и Мозък“ вече са изписани още четирима пострадали.


Бургас / България
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