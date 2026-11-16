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Кабинетът внася Бюджет 2027 в парламента днес

Кабинетът внася Бюджет 2027 в парламента днес

16 Ноември, 2026 08:11 419 10

  • бюджет 2027-
  • министерски съвет-
  • румен радев-
  • данъци-
  • доходи

Проектът предвижда дефицит от 4,2% от БВП, промени в данъците и различни увеличения на доходите

Кабинетът внася Бюджет 2027 в парламента днес - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет ще приеме Бюджет 2027 и ще го внесе в Народното събрание. Това заяви премиерът Румен Радев преди извънредното заседание на кабинета. „Днес Министерският съвет ще приеме Бюджет 2027 и ще го внесе в парламента“, каза министър-председателят.

Очаква се на заседанието да бъдат приети трите основни бюджета за следващата година – държавният бюджет, бюджетът на Националната здравноосигурителна каса и бюджетът на Държавното обществено осигуряване.

Дефицитът е между 3,5% и 4,2% от БВП

Заложеният дефицит е 4,2% от брутния вътрешен продукт на начислена основа, като са включени всички дължими разходи. На касова основа показателят е 3,5% от БВП. Предвидените приходи и разходи надхвърлят 50 млрд. евро.

Проектът предвижда намаляване с 10% на общите разходи за труд в държавната администрация, включително чрез съкращения на щатове. За останалите служители е заложено увеличение на заплатите с 5% от 1 януари, а за учителите – със 7,5%. В силовите ведомства месечните възнаграждения се замразяват.

Минималната заплата се планира да достигне 660 евро

В бюджетната рамка е заложена минимална работна заплата от 660 евро. Пенсиите трябва да бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило.

Предвидени са и промени в данъчната политика. Местните данъци се увеличават с 30% заради променената данъчна оценка. В проекта е включен данък върху свръхпечалбата от 33%, както и данък върху мощните автомобили. Предвижда се и увеличение на акциза върху цигарите.

След приемането от Министерския съвет законопроектите ще бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание, където предстои парламентарна процедура по трите бюджетни закона.


София / България
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