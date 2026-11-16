Румен Радев: Край на оправданията с наследството

Правителството внася в Народното събрание проектобюджета за 2027 г. Премиерът Румен Радев определи план-сметката като опит за баланс между ограничаването на публичните разходи и дефицита и увеличаването на доходите, социалната подкрепа и инвестициите.

Сред основните приоритети са подкрепата за децата, възрастните хора, социално слабите и хората с увреждания. Предвижда се увеличение на данъчните облекчения за деца, включително за деца с увреждания, както и повишаване на ученическите стипендии, пенсиите и социалната подкрепа.

Радев се извини на майките на деца с увреждания за създалото се напрежение и заяви, че няма да има нито намаляване на средствата, нито промяна в условията за получаването им.

„Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има“, заяви премиерът.

По думите му няма да бъдат намалявани и доходите на останалите български граждани. Той посочи заплатите, пенсиите, социалните плащания, средствата за облекло, възнагражденията на учителите, съдебните служители и останалите държавни служители.

Акцент върху производството и инвестициите

„Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре. Това е най-социалният бюджет от години, и то в условията на тежък дефицит“, каза Румен Радев.

Правителството планира мерки за ограничаване на злоупотребите със средства и за увеличаване на бюджетните приходи. Според премиера устойчивото повишаване на благосъстоянието зависи от по-голямо, по-качествено и по-бързо производство, както и от ръст на износа.

Като ключови направления в бюджета за 2027 г. Радев посочи подкрепата за българското производство, инвестициите в икономиката на знанието, индустриалните зони и паркове и привличането на чуждестранни инвеститори.

Рейтингът остава BBB+

„Предстои ни истински пробив. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции, стратегически огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита“, заяви той.

В началото на заседанието премиерът коментира и кредитния рейтинг на България. По думите му рейтингът не е понижен и остава на ниво BBB+, като е променена единствено перспективата му с една степен.

Радев отхвърли твърденията за очаквана рецесия и посочи прогнозите на Standard & Poor's за икономически растеж от 2,8% през тази година и 2,6% през следващите три години. Той каза още, че България е на пето място в Европейския съюз по икономически растеж през третото тримесечие, а преките чуждестранни инвестиции са се увеличили със 100% спрямо същия период на миналата година.

Премиерът призова министрите, депутатите от „Прогресивна България“ и държавната администрация да се съсредоточат върху изпълнението на поставените задачи и да не губят време в излишни спорове с опозицията.

„Оттук нататък – не оправдания, а работа“, заяви Румен Радев.