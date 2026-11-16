Новини
България »
София »
Румен Радев: Край на оправданията с наследството
  Тема: Икономика

Румен Радев: Край на оправданията с наследството

16 Ноември, 2026 08:31 1 077 29

  • бюджет 2027-
  • румен радев-
  • пенсии-
  • деца с увреждания-
  • чуждестранни инвестиции

Премиерът заяви, че средствата за децата с увреждания няма да бъдат намалявани

Румен Радев: Край на оправданията с наследството - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството внася в Народното събрание проектобюджета за 2027 г. Премиерът Румен Радев определи план-сметката като опит за баланс между ограничаването на публичните разходи и дефицита и увеличаването на доходите, социалната подкрепа и инвестициите.

Сред основните приоритети са подкрепата за децата, възрастните хора, социално слабите и хората с увреждания. Предвижда се увеличение на данъчните облекчения за деца, включително за деца с увреждания, както и повишаване на ученическите стипендии, пенсиите и социалната подкрепа.

Радев се извини на майките на деца с увреждания за създалото се напрежение и заяви, че няма да има нито намаляване на средствата, нито промяна в условията за получаването им.

„Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има“, заяви премиерът.

По думите му няма да бъдат намалявани и доходите на останалите български граждани. Той посочи заплатите, пенсиите, социалните плащания, средствата за облекло, възнагражденията на учителите, съдебните служители и останалите държавни служители.

„Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре. Това е най-социалният бюджет от години, и то в условията на тежък дефицит“, каза Румен Радев.

Акцент върху производството и инвестициите

Правителството планира мерки за ограничаване на злоупотребите със средства и за увеличаване на бюджетните приходи. Според премиера устойчивото повишаване на благосъстоянието зависи от по-голямо, по-качествено и по-бързо производство, както и от ръст на износа.

Като ключови направления в бюджета за 2027 г. Радев посочи подкрепата за българското производство, инвестициите в икономиката на знанието, индустриалните зони и паркове и привличането на чуждестранни инвеститори.

„Предстои ни истински пробив. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции, стратегически огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита“, заяви той.

Рейтингът остава BBB+

В началото на заседанието премиерът коментира и кредитния рейтинг на България. По думите му рейтингът не е понижен и остава на ниво BBB+, като е променена единствено перспективата му с една степен.

Радев отхвърли твърденията за очаквана рецесия и посочи прогнозите на Standard & Poor's за икономически растеж от 2,8% през тази година и 2,6% през следващите три години. Той каза още, че България е на пето място в Европейския съюз по икономически растеж през третото тримесечие, а преките чуждестранни инвестиции са се увеличили със 100% спрямо същия период на миналата година.

Премиерът призова министрите, депутатите от „Прогресивна България“ и държавната администрация да се съсредоточат върху изпълнението на поставените задачи и да не губят време в излишни спорове с опозицията.

„Оттук нататък – не оправдания, а работа“, заяви Румен Радев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове