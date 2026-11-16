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Васил Терзиев: Парк-музей „Врана“ вече има постоянен екип, гарантиран бюджет и специализирана техника за целогодишна поддръжка

Васил Терзиев: Парк-музей „Врана“ вече има постоянен екип, гарантиран бюджет и специализирана техника за целогодишна поддръжка

16 Ноември, 2026 10:21 386 0

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841 586 евро годишно за поддръжка, 991 905 евро стартов ресурс и 21 постоянни работни места към ОП „Паркове и градски градини“ се одигуряват с доклада на столичния кмет

Васил Терзиев: Парк-музей „Врана“ вече има постоянен екип, гарантиран бюджет и специализирана техника за целогодишна поддръжка - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За първи път парк-музей „Врана“ ще има собствен постоянен екип, гарантирано годишно финансиране и специализирана техника за поддръжка. Целта ни е тази пролет паркът отново да отвори врати за софиянци и гостите на града“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

За целогодишната поддръжка на близо 970 декара исторически парк е осигурено постоянно финансиране от 841 586 евро за всяка календарна година - за поддръжка, косене, поливане, санитарна резитба, обслужване на алейната и водната мрежа и възнаграждения на персонала.

„Осигурихме необходимия ресурс, за да се грижим за парка целогодишно. Създаваме 21 постоянни работни места към ОП „Паркове и градски градини“. Това са хората, които ще се грижат за дърветата, алеите, тревните площи и поддръжката на парка всеки ден“, пише Терзиев.

За парк-музей „Врана“ е осигурен и еднократен стартов ресурс в размер на 991 905 евро. От него 582 873 евро са за закупуване на специализирана общинска техника и оборудване, а 409 032 евро – за обезпечаване на дейностите по пълното аварийно обезопасяване на територията, започнало през август тази година. На място ще работи постоянен екип от ръководител-ландшафтен архитект, озеленители, специалисти-озеленители, оператори на автовишка и работници по поддръжката.

„Това е резултатът от близо две години усилия да осигурим на парка устойчиво управление и необходимите средства за неговото възстановяване. „Врана“ е част от историята на София и национално богатство, което заслужава постоянна, професионална и отговорна грижа“, каза кметът на София.

Терзиев припомни, че през 2025 г. паркът беше затворен за посетители. През май тази година Министерският съвет предостави парк-музей „Врана“ за безвъзмездно управление на Столична община, а в края на юни бе подписан и официалният приемо-предавателен протокол.

“Припомням, че през 2025 г. бяхме принудени да затворим „Врана“, след като държавата месеци наред отказваше да ни предостави правно основание да продължим да го стопанисваме. Едва през май тази година Министерският съвет предостави парка за безвъзмездно управление на Столична община, а в края на юни официално поехме отново грижата за него. Благодаря на Вяра Тодева и служебния кабинет, че направиха това възможно.”, заяви кметът.

Аварийното обезопасяване на територията започна през август. В рамките на дейностите се извършва разчистване на терена, косене, извозване на паднали дървета и обезопасяване. При обследването на територията са установени над 600 изсъхнали и опасни дървета, за чието поетапно премахване са предвидени средства от стартовия ресурс.

„От август разчистваме терена, косим, извозваме паднали дървета и обезопасяваме парка стъпка по стъпка. Вече са премахнати над 150 от опасните и заболели дървета“, припомни още Терзиев.

Целта на Столичната община е парк-музей „Врана“ отново да отвори врати за посетители през пролетта. Предстои и изработването на подробен План за управление и развитие на парка, който директорът на ОП „Паркове и градски градини“ Стоян Влахов трябва да представи в срок от три месеца. Планът ще бъде изготвен съвместно от експертите на общинското предприятие, Дирекция „Зелена система“ и Направление „Градско планиране и развитие“.


София / България
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