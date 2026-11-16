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Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването

Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването

16 Ноември, 2026 10:49 323 6

  • бюджет 2027-
  • гълъб донев-
  • публични финанси-
  • икономически растеж-
  • инфлация

Правителството одобри проекта на държавния бюджет за 2027 г. Финансовият министър залага на 2,5% икономически растеж и 4% средногодишна инфлация

Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. Финансовият министър Гълъб Донев определи рамката като „бюджет на вразумяването“ и заяви, че основната цел е да бъдат преодолени наследените дисбаланси, без да се изоставят доходите и подкрепата за най-уязвимите групи.

„Не може едновременно да се настоява за по-нисък дефицит, по-нисък дълг, данъци без промяна, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да се посочи откъде ще дойде необходимият финансов ресурс“, каза Донев. По думите му държавата не може безкрайно да харчи средства, които не съществуват.

Основните икономически разчети

Проектобюджетът е изготвен при прогноза за реален икономически растеж от 2,5% през 2027 г. Очакваната средногодишна инфлация е 4%, а в края на годината се предвижда тя да се забави до 2,6%.

Според представените разчети компенсацията на един нает в икономиката ще нарасне с 6,2%. Прогнозата е безработицата да остане около 3,4%. Донев определи икономическата прогноза като предпазлива и подчерта, че тя не разчита на прекалено оптимистични допускания.

Оценката на „Стандарт енд Пуърс“

Министърът коментира и оценката на международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“. По думите му перспективата пред България е променена от положителна на стабилна, но кредитният рейтинг на страната не е понижен.

Донев посочи, че агенцията очаква икономически растеж от 2,8% през 2026 г. и среден растеж от 2,6% за периода 2027–2029 г. Той свърза промяната в перспективата с отчетените фискални показатели, включително с посочената от него корекция на дефицита за 2025 г. от 3% на 4% от брутния вътрешен продукт, както и с констатации в доклади на Сметната палата.

Финансовият министър заяви, че проектобюджетът е превърнат в политическа мишена още преди да бъде представен. Според него това създава несигурност и измества разумния дебат за публичните финанси с политически спекулации.


София / България
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