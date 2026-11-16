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Ефремова: Над 300 млн. евро повече за децата и семействата предвижда проектът на бюджет 2027 г.

Ефремова: Над 300 млн. евро повече за децата и семействата предвижда проектът на бюджет 2027 г.

16 Ноември, 2026 11:52 522 18

  • наталия ефремова-
  • гълъб донев-
  • бюджет

По отношение на политиката по доходите се предвижда по-висока минимална заплата, която ще достигне 660 евро

Ефремова: Над 300 млн. евро повече за децата и семействата предвижда проектът на бюджет 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сериозна подкрепа – с над 300 млн. евро повече, е предвидена за семействата с деца в проекта на бюджет 2027 г. като част от демографската политика на правителството. Тя ще достигне до тях през по-високите размери на различните видове помощи и увеличението на данъчните облекчения. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет, след като правителството прие проектите на бюджетните закони за 2027 г.

„С повишаването на основата за данъчни облекчения, както и въвеждането на ново такова, предвиждаме в семействата да остават повече средства за отглеждане на техните деца“, каза министър Ефремова. Тя отбеляза, че през проекта на Закона за държавния бюджет се увеличават всички еднократни и месечни помощи за раждане и отглеждане на дете. По-високо обезщетение за гледане на дете до 2 години е предвидено в Закона за бюджета на държавното осигуряване. То се увеличава от 398 евро на 450 евро.

По отношение на политиката по доходите се предвижда по-висока минимална заплата, която ще достигне 660 евро.

„Основната цел за повишаване на качеството на живот и доходите е чрез достойно заплатен труд на хората в трудоспособна възраст, което може да се осъществи чрез повишаване на тяхната квалификация. За целта се предоставят разнообразни безплатни форми на обучение за повишаване на квалификацията и развитието на уменията“, заяви министър Наталия Ефремова. Специален акцент в обученията ще бъде поставен върху уменията за работа с изкуствен интелект.

Министър Ефремова напомни, че по-високи минимални възнаграждения по браншове могат да бъдат договаряни между социалните партньори чрез колективното трудово договаряне. Насърчаването на социалния диалог е в основата и на договарянето на минималната работна заплата според приетия нов механизъм за определянето ѝ.

Бюджетът на Държавното обществено осигуряване възлиза на над 16.5 млрд. евро, което е с над 1.240 млрд. евро повече. Предвиден е ръст на пенсиите по „швейцарското правило“, които ще се увеличат с между 7 и 8% от 1 юли 2027 г. „Минималната пенсия ще достигне 374 евро, като увеличаваме и тавана на пенсиите, който ще бъде 1875 евро“, отбеляза министър Ефремова. Ръст е предвиден и на дневното минимално и максимално обезщетение за безработица, които нарастват съответно от 9 евро на 13 евро и от 54 евро на 60 евро.

Планира се минималният осигурителен доход да бъде 660 евро, а максималният да достигне 2400 евро. „Това ще гарантира по-висок размер на обезщетенията при безработица, майчинство, временна неработоспособност и в дългосрочен план ще доведе до по-високи пенсии“, припомни Наталия Ефремова.

Социалният министър гарантира, че нито един човек с увреждане няма да бъде лишен от подкрепата, от която се нуждае. Тя се осигурява чрез различни инструменти – разнообразие от месечни помощи, социална пенсия за инвалидност, добавка за чужда помощ, различни целеви помощи – за приспособяване на жилище, за купуване на лично моторно превозно средство, балнеолечение и рехабилитация. „Десетките хиляди хора от уязвими групи, сред които са и децата и възрастните с увреждания, ползват безплатни социални услуги в цялата страна. Осигурени са средства и за възнагражденията на личните асистенти“, отбеляза министър Ефремова.

В проекта на държавния бюджет за 2027 г. се предвижда с над 100 евро да бъде увеличена месечната помощ за отглеждане на дете с най-високата степен на увреждане – над 90% с чужда помощ. Това означава 1200 евро повече за година и общо 8500 евро извън другите форми на подкрепа.

„Моята цел е да осигурим по-качествена и по-добра грижа за всички хора с увреждания“, каза министър Ефремова. За целта тя отбеляза, че предстои широк обществен дебат и консултации със заинтересованите страни как да бъде подобрено прилагането на Закона за личната помощ, за да се постигне по-ефективна подкрепа за най-нуждаещите се.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев отбеляза, че проектът на държавния бюджет за 2027 г. е най-социалният досега.


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