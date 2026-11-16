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Ангел Найденов: Бюджетът за отбрана през 2027 г. изостава с 200 млн. евро
  Тема: Икономика

Ангел Найденов: Бюджетът за отбрана през 2027 г. изостава с 200 млн. евро

16 Ноември, 2026 13:22 580 32

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  • военни заплати

Разходите ще достигнат 3 млрд. 153 млн. евро, или 2,23% от БВП. Ангел Найденов определи замразяването на военните заплати като сериозен минус

Ангел Найденов: Бюджетът за отбрана през 2027 г. изостава с 200 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за отбрана през 2027 г. ще достигне 3 млрд. 153 млн. евро, което се равнява на 2,23% от брутния вътрешен продукт. Това е номинален ръст от 17% спрямо очакваните разходи за 2026 г., но сумата е с около 200 млн. евро по-ниска от предварително одобрения план за поетапно увеличаване на средствата до 2035 г., заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов пред NOVA NEWS.

По думите му първото съществено отстъпление е намаляването на заложения дял от 2,33% на 2,23% от БВП.

„Намаляват се средствата, които трябваше да бъдат предвидени, заради тежката финансова ситуация в държавата“, обясни Найденов.

Той посочи, че така се търси баланс между разходите за социалните сфери и нуждите на отбраната.

Замразени възнаграждения и план за нови назначения

Като втори негативен акцент Найденов посочи замразяването на възнагражденията на военнослужещите без предвидено ново увеличение. Според него ръстът на заплатите е бил сред факторите за повишения интерес към службата в Българската армия и въоръжените сили.

В бюджета са заложени 27,5 млн. евро за привличане на нови войници и намаляване на некомплекта. Освобождаването на 400 служители, навършили пенсионна възраст, трябва да създаде възможност през следващата година да бъдат назначени между 1000 и 1300 военнослужещи.

Повече средства за модернизация

Най-големият ръст е насочен към капиталовите разходи и ускоряването на модернизацията. Делът им се увеличава от 33% на 41% от общите средства на военното ведомство, като посоченият размер достига до 1 млрд. 228 млн. лева. Шест проекта за българската армия по европейската програма SAFE вече са в процес на реализация.

Найденов коментира и обстановката в Черно море след удари с дронове по три кораба. По думите му инцидентите са станали в териториалното море на Румъния, на между 4 и 7 морски мили от брега, в близост до делтата на Дунав и пристанище Сулина. Той определи случилото се като приближаване на рисковете до крайбрежието и нарушение на териториалните води на съседната държава.

Бившият военен министър засегна и Декларацията от Дъблин. Според него България е сред 40-те държави, подкрепили основните принципи за европейската сигурност, а резервите към преамбюла отразяват динамиката на текущите преговори за мир.


София / България
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