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България планира да купи 57 гаубици „Сезар“ от Франция

България планира да купи 57 гаубици „Сезар“ от Франция

16 Ноември, 2026 14:07 510 23

  • самоходни гаубици-
  • сезар-
  • министерски съвет-
  • safe-
  • сухопътни войски

Проектът за 155-милиметровите системи е по европейския инструмент SAFE и трябва да бъде одобрен от Народното събрание

България планира да купи 57 гаубици „Сезар“ от Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България планира да придобие 57 самоходни гаубици „Сезар“ с калибър 155 мм от Франция. Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проекта, който включва още боеприпаси и спомагателно оборудване за Сухопътните войски.

Проектът е част от националния план на България по европейския инструмент SAFE. Чрез него държавите от Европейския съюз могат да финансират съвместно придобиване на отбранителна техника и боеприпаси. Артилерийските системи са сред категориите, включени в обхвата на инструмента.

Какви способности трябва да осигури техниката

Според правителствения проект новите гаубици трябва да повишат възможностите на армията за контрабатарейна борба, огнева поддръжка на сухопътните формирования и поразяване на резервите на противника. Придобиването е насочено и към запълване на недостига на способности за артилерийска поддръжка в Сухопътните войски.

В решението се посочва, че новата техника ще допринесе и за изпълнението на ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО. Съвместното придобиване с Франция е част от по-широката програма за модернизация на въоръжените сили.

Парламентът трябва да одобри инвестиционния разход

С решението министърът на отбраната се упълномощава да проведе преговори и да подпише споразумения с френския министър на отбраната за съвместното придобиване на гаубиците и боеприпасите.

„Следващите етапи са Народното събрание да одобри проект за инвестиционен разход и подписване на индивидуалните поръчки за придобиване“, посочва Министерският съвет.

Рамково споразумение за гаубиците между България и Франция е подписано през 2025 г. Предстоящото споразумение за боеприпасите е следващ етап от реализацията на проекта за развитие на артилерийските способности. Индивидуалните поръчки могат да бъдат подписани след парламентарното одобрение.

На този етап става дума за планирано придобиване, а не за вече сключен договор за доставка. В публикуваната информация не са посочени стойността на проекта и сроковете за получаване на гаубиците.


София / България
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