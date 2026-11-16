Ивайло Мирчев: Трябва да установим в българския и в европейския парламент каква е ролята на ДАНС по случая с Ива Михайлова

Аз и Божидар Божанов бяхме потърсени от ютюбъра Станислав Цанов, който каза, че има доста притеснителна информация за влиянието на ДАНС върху Ива Михайлова - за заплахи, че ще ѝ бъде спряна рехабилитацията и за това при кого, в коя медия тя да се появава. Нашата работа като съпредседатели на “Да, България” е в политически план е да установим дали има нерегламентирано влияние на ДАНС. Няма никакво съмнение, че в годините ДАНС са прекрачвали границата, както от техни екипи, така и от зам.-председатели. Но когато става дума за човешки живот и за скандал, който има потенциал да излезе извън границите на България, беше важно да се установи истината за влиянието на ДАНС. Затова ще искаме временна парламентарна комисия, изслушване в комисии и в пленарна зала, ще се обърнем и към Европейския парламент чрез нашите евродепутати, защото в нашия парламент практиката е такива изслушвания да няма - управляващите блокират исканията за тях със своите 131 гласа. Това каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Дарик кафе” по Дарик радио.

Ето какво още коментира той:

Имаме всички индикации, че записите на Ива Михайлова са идентични. Бяхме потърсени след като те вече бяха факт, нямаме отношение към публикуването им. Целта ни е да помогнем на Ива. Когато службите отправят заплахи, ние сме готови веднага да поемем пълното ѝ лечение и правна защита, за да може тя да се чувства спокойна и сигурна.

Ако някой е очаквал ДАНС да си признаят, значи не познава ДАНС. През 2020 г. десетки протестиращи бяха подслушвани, в изключително скандални условия, преди това бе случаят “Галерия”, така че ДАНС имат ясна традиция, няма никакво съмнение, че под една или друга форма е имало интервенция спрямо Ива. Въпросът е да се установи дали те са излизали извън закона, второстепенно е вече дали има ютюбъри, които са под някаква форма под влиянието на ДАНС, и на които им се спускат определени опорки и гости. Искаме да установим каква е ролята на ДАНС, това ни е работата като политическа сила.

Откакто е създадена, ДАНС обслужва силните на деня - без значение дали отпред е Пеевски или Радев. Не ни засяга при кой влогър или ютюбър е щял да гостува Ива, но ни интересува, ако ДАНС през определени журналисти и медии прокарва наративи и дезинформация, обслужващи руски интереси, което е установено като огромен проблем в рамките на НАТО и ЕС. Няма да анализирам интервюто на Ива Михайлова при Карбовски, но всеки, който го гледа, може да си направи извода в каква посока водещият насочва разговора. Големият проблем тук е рискът за националната сигурност.

В ДАНС по руска линия не се работи. Понижиха и отдела по руска линия, а в ДАР по руска линия почти не се работи. Контраразузнаването няма разкрития по руска линия, ние сме разграден двор и затова нашите международни партньори не ни споделят никаква значима информация, защото знаят, че тя изтича веднага към руските служби и защото не могат да получат съдействие у нас срещу руските хибридчици.

Колаборацията между “Възраждане” и “Прогресивна България” е факт, очаквам тя да се развива и в други посоки - по бюджета, а може би и при избора на ВСС. Това поражда още проблеми с руското влияние у нас. На мили от българския бряг са потапяни кораби от руски дронове и колаборацията на управляващите с “Възраждане” е меко казано странна.

Искаме бюджетът да бъде преразгледан и вкаран с 3% дефицит. В бюджета има 2,4 млрд евро, които никой не знае за какво са, вероятно за общините. Значи щом никой не знае за какво са, бюджетът може да бъде върнат и да имаме по-адекватен бюджет и дефицит. Но управляващите са заложили да изтеглят 6 милиарда евро заем, два пъти повече от нужните за покриване на дефицита. Само за лихви догодина ще платим 1,5 млрд евро, а само допреди 3 години сме плащали 3 пъти по-малко. Но управляващите са се погрижили за местните избори да приготвят сериозна сума за общинските проекти, има индикации, че се говори с кметовете да получат парите, ако подкрепят “Прогресивна България”. Можеха най-малкото да направят един регистър на общинските проекти и да е ясно на кой кога му се плаща, а не всяко решение за плащане да зависи от премиера и шефа на кабинета му Копринков.

Освен “Стандарт енд пуърс”, сериозна критика към бюджета има и от Фискалния съвет. Бюджетът може да бъде по-смел. Има между 12 и 22 000 незаети щатни бройки в администрацията, от тях официално се съкращават 2500. Това не е никаква реформа. Това казват и S&P, които казват - когато повишихме перспективата на кредитния ви рейтинг от “стабилна” на “положителна” преди 6 месеца, причините бяха две - политическата стабилност и заявеното желание за реформи. Сега политическата стабилност е под въпрос, а желание за реформи няма. За 6 месеца няма нито една сериозна реформа, с изключение на машинното гласуване, което беше по наша идея и с наши предложения.

В годините сме имали критики за търговските практики на “Кауфланд” спрямо българските производители. Има други вериги от същата група, с доста по-справедлив подход към българските производители. Тези вериги трябва да разберат, че трябва да спазват законите. “Кауфланд” впрочем и досега е глобяван, но с много малки суми, които на никого не са правили впечатление. Трябва да се сложи край на начина, по който “Кауфланд” се отнася към българските производители. От друга страна обаче КЗК е печално известна през годините, имаше например един шеф на КЗК който в частен разговор признаваше - аз решение без премиера не мога да взема, а премиер тогава беше Бойко Борисов. Затова когато има такава голяма глоба, това предизвиква определени съмнения, но всичко това се решава в съда.

Правителството трудно може да се меси в цените, а и не трябва. Но може да направи нещо друго и то е в посока нашето предложение, което бе отхвърлено от кабинета, но бе прието в Германия - за приспадане на 20 евроцента от литър дизел или бензин за потребителите. Което да се финансира през повишената събираемост от ДДС от увеличилите се цени, както и от облагане на свръхпечалбата на “Лукойл” и целия петролен сектор. Тези пари вместо да отиват в руски сметки, трябва да се върнат на българските граждани. Но свръхпечалба за петролния сектор управляващите не предвиждат. А печалбата на “Лукойл”, особено след като падна забраната за износ на дизел, се очертава да е около 2 млрд. евро. Вместо тази свръхпечалба да изтече от България, може да влезе в джобовете на българските граждани. И отстъпката вече може да стигне не 20, а 40 евроцента, което е и антиинфлационна мярка, защото фирмите нямат аргумент да вдигат цените.

Методологията на данъка свръхпечалба е сбъркана. Ако една фирма е имала много висока печалба за 2025 г., но тя рязко е спаднала за 2026-а, данък свръхпечалба може да се окаже цялата печалба - не 33%, а 100%. И тогава това се превръща автоматично в някогашния данък оборот. А една фирма, като види, че ще ѝ вземат цялата печалба, е мотивирана да вдига цените, и тогава се появява инфлационен ефект. Т.е. вместо да ограничават инфлацията, управляващите ще я задълбочат.

България вече единствена в ЕС, която подкрепя руската позиция. Ние от ДБ сме готови да излезем с хората на площада, за да отстояваме независимостта на страната ни. Не може да има нова Ялта, не може да има ново преначертаване на границите. Няма как Русия да заповядва коя страна в кой съюз да членува и дали Франция и Великобритания могат да разпъват ядрения си чадър над всички европейски страни. Това е неприемливо и се надявам или българското правителство да коригира позицията си, или ние ще използваме всички законови мерки да отстояваме нашето виждане.