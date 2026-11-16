Новини
България »
София »
Божилов: България изостава с модернизацията на армията

Божилов: България изостава с модернизацията на армията

16 Ноември, 2026 14:51 741 42

  • българска армия-
  • отбрана-
  • йордан божилов-
  • дронове-
  • черно море

Председателят на Софийския форум за сигурност настоява за инвестиции в дронове, изкуствен интелект и съвременни комуникации

Божилов: България изостава с модернизацията на армията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България продължава да изостава с модернизацията на въоръжените си сили, въпреки планираното увеличение на бюджета за отбрана. Това заяви председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на NOVA NEWS.

За 2027 г. се предвижда средствата за отбрана да нараснат със 17% до 3,15 млрд. евро. Божилов посочи, че заложените 2,23% от брутния вътрешен продукт остават под планираните 2,33%. Той припомни и приетия от правителството план разходите за отбрана постепенно да достигнат 3,5% от БВП през 2035 г.

„Модернизацията на Армията през годините е много забавена. Взимани са решения, които и сега ни тежат“, заяви Божилов.

По думите му страната се нуждае от ясна концепция за развитието на въоръжените сили, съобразена с новите заплахи и необходимостта от териториална отбрана.

Дронове, изкуствен интелект и българска индустрия

Божилов подчерта, че вече сключените договори за изтребителите F-16, бойните машини „Страйкър“ и новите патрулни кораби трябва да бъдат изпълнени. Според него паралелно с това е необходимо по-сериозно внимание към дроновете, роботизираните системи, изкуствения интелект и съвременните комуникационни технологии.

Той настоя за възстановяване на връзката между армията, науката и отбранителната индустрия, както и за ефективни мерки срещу корупцията.

„Ако не включим българската индустрия в създаването на способности за Армията, ще се превърнем просто в купувач на военна техника от чужбина“, предупреди Божилов.

Над 20% от щатните места са незаети

В разговора беше коментиран и недостигът на военнослужещи. По думите на Божилов над 20% от щатните места в армията остават незаети, а част от кандидатите не покриват необходимите физически и образователни изисквания.

Според него по-високите възнаграждения сами по себе си не са достатъчни, за да привлекат младите хора. Българската армия трябва да предлага съвременна техника и възможности за професионално развитие.

Предупреждение за сигурността в Черно море

Божилов заяви, че България трябва активно да участва в общите решения на НАТО и Европейския съюз, като отчита и ролята на държави извън ЕС като Великобритания, Норвегия и Турция.

Той определи Черно море като гореща точка на войната между Русия и Украйна и призова България, Румъния и Турция да подобрят наблюдението и противодействието на въздушни и морски дронове.

„България, Румъния и Турция трябва да направят много повече както за наблюдението, така и за намирането на начини за противодействие на въздушни и морски дронове“, заяви Божилов.

По думите му страната разполага с възможности за действия не само в териториалните си води, но и в изключителната икономическа зона. Той подчерта, че безопасното корабоплаване в Черно море е от ключово значение за националната сигурност и за икономиката на България и региона.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове