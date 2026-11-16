Божилов: България изостава с модернизацията на армията

България продължава да изостава с модернизацията на въоръжените си сили, въпреки планираното увеличение на бюджета за отбрана. Това заяви председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на NOVA NEWS.

За 2027 г. се предвижда средствата за отбрана да нараснат със 17% до 3,15 млрд. евро. Божилов посочи, че заложените 2,23% от брутния вътрешен продукт остават под планираните 2,33%. Той припомни и приетия от правителството план разходите за отбрана постепенно да достигнат 3,5% от БВП през 2035 г.

„Модернизацията на Армията през годините е много забавена. Взимани са решения, които и сега ни тежат“, заяви Божилов.

По думите му страната се нуждае от ясна концепция за развитието на въоръжените сили, съобразена с новите заплахи и необходимостта от териториална отбрана.

Дронове, изкуствен интелект и българска индустрия

Божилов подчерта, че вече сключените договори за изтребителите F-16, бойните машини „Страйкър“ и новите патрулни кораби трябва да бъдат изпълнени. Според него паралелно с това е необходимо по-сериозно внимание към дроновете, роботизираните системи, изкуствения интелект и съвременните комуникационни технологии.

Той настоя за възстановяване на връзката между армията, науката и отбранителната индустрия, както и за ефективни мерки срещу корупцията.

Над 20% от щатните места са незаети

„Ако не включим българската индустрия в създаването на способности за Армията, ще се превърнем просто в купувач на военна техника от чужбина“, предупреди Божилов.

В разговора беше коментиран и недостигът на военнослужещи. По думите на Божилов над 20% от щатните места в армията остават незаети, а част от кандидатите не покриват необходимите физически и образователни изисквания.

Според него по-високите възнаграждения сами по себе си не са достатъчни, за да привлекат младите хора. Българската армия трябва да предлага съвременна техника и възможности за професионално развитие.

Предупреждение за сигурността в Черно море

Божилов заяви, че България трябва активно да участва в общите решения на НАТО и Европейския съюз, като отчита и ролята на държави извън ЕС като Великобритания, Норвегия и Турция.

Той определи Черно море като гореща точка на войната между Русия и Украйна и призова България, Румъния и Турция да подобрят наблюдението и противодействието на въздушни и морски дронове.

„България, Румъния и Турция трябва да направят много повече както за наблюдението, така и за намирането на начини за противодействие на въздушни и морски дронове“, заяви Божилов.

По думите му страната разполага с възможности за действия не само в териториалните си води, но и в изключителната икономическа зона. Той подчерта, че безопасното корабоплаване в Черно море е от ключово значение за националната сигурност и за икономиката на България и региона.