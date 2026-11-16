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Северозападна България е №1 по жертви на пътя в ЕС
  Тема: Войната на пътя

Северозападна България е №1 по жертви на пътя в ЕС

16 Ноември, 2026 15:33 489 15

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  • евростат-
  • пътна безопасност

Регионът отчита 148 загинали на милион жители през 2024 г. Средният показател за Европейския съюз е 45 на милион

Северозападна България е №1 по жертви на пътя в ЕС - 1
Снимка: shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Северозападна България е регионът с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. През 2024 г. там са отчетени 148 загинали на милион жители, докато средният показател за ЕС е 45 на милион.

Данните са на Евростат и се отнасят до регионите от ниво NUTS 2. Българският Северозапад включва областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Важно уточнение е, че класацията измерва броя на загиналите спрямо населението, а не абсолютния брой жертви.

„Северозападен е регионът с най-високия показател в ЕС – 148 загинали на милион жители“, посочва Евростат.

През 2024 г. в целия Европейски съюз са регистрирани 20 210 смъртни случая при пътни произшествия. Така показателят за Северозападна България е повече от три пъти над средното за Съюза.

Големи разлики между българските региони

Разликата в страната е значителна. Югозападният регион, който включва София-град, Софийска област, Благоевград, Перник и Кюстендил, е с 40 загинали на милион жители. Това е със 108 по-малко от показателя за Северозапада.

Евростат отчита България сред държавите с най-големи вътрешни регионални различия по този показател. Подобни контрасти са отчетени и във Франция и Португалия, където между отделни региони също има разлика от над 100 загинали на милион жители.

Северозападът изпреварва останалите рискови райони

След българския регион в класацията се нарежда португалският Алентежу със 137 загинали на милион жители. Следват френските Гваделупа със 131, Френска Гвиана със 114 и Корсика със 113, както и румънският регион Югозападна Олтения със 111.

От 244 региона с налични данни 129 са над средната стойност за ЕС, 113 са под нея, а два са със същия показател. Въпреки високия резултат в Северозападна България общата картина за ЕС показва спад: през 2024 г. загиналите са с 1,9% по-малко спрямо предходната година, а спрямо 2014 г. намалението е 16,7%. Показателят за смъртност по пътищата е спаднал в 76,2% от регионите с налични данни.

Източници: nova.bg, bta.bg


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