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Два морски руски дрона са ударили кораба BETUL 8 край Калиакра

Два морски руски дрона са ударили кораба BETUL 8 край Калиакра

16 Ноември, 2026 18:04 1 784 104

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  • нос калиакра-
  • черно море-
  • спасителна операция

12-членният екипаж е спасен с хеликоптери. Корабът се преобърна и потъва в българската изключителна икономическа зона

Два морски руски дрона са ударили кораба BETUL 8 край Калиакра - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Два морски руски дрона са ударили товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море край нос Калиакра. Плавателният съд се е преобърнал и потъва, съобщи Novini.bg. Към момента на сигнала корабът все още е оставал на повърхността.

Сигналът за бедствие е получен в 9:15 ч. в Морския спасителен координационен център във Варна. Екипажът е съобщил, че корабът потъва. Инцидентът е станал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, в изключителната икономическа зона на България.

Всички моряци са евакуирани

И 12-те членове на екипажа са спасени с два хеликоптера „Кугър“ от състава на авиобаза Крумово и са транспортирани до сушата. По информация на Министерството на транспорта и съобщенията моряците са в добро общо състояние. Те са премръзнали, но няма тежко пострадали.

BETUL 8 плава под сомалийски флаг и е извършвал курс от румънския град Тулча към Египет. Корабът е превозвал насипна пшеница. Капитанът е отказал да обясни защо плавателният съд е преминавал извън териториалното море на Румъния и България. На въпрос на Maritime.bg той е отговорил: „Без коментар“.

Военни кораби и авиация са насочени към района

Към мястото са изпратени четири кораба от Противоминната военноморска група в Черно море – два български, един румънски и един турски. В спасителната операция са участвали и два хеликоптера „Кугър“, както и самолет Су-25 на Военновъздушните сили, които са извършили наблюдение и разузнаване.

Действията са координирани от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“. След евакуацията на екипажа корабът остава в района на инцидента и потъва в Черно море.

Източници: novini.bg, maritime.bg, apnews.com


Каварна / България
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