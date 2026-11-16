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Терзиев предлага общината да спаси над 70 яслени групи

Терзиев предлага общината да спаси над 70 яслени групи

16 Ноември, 2026 18:19 531 2

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Столичният кмет внася извънреден доклад за финансиране на педагози, които работят на местата на липсващи медицински сестри

Терзиев предлага общината да спаси над 70 яслени групи - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев внася извънреден доклад в Столичния общински съвет за осигуряване на общинско финансиране за възнагражденията на педагозите, които обслужват яслени групи заради острия недостиг на медицински сестри.

Мярката се налага след писмо на заместник-министъра на здравеопазването д-р Николай Вълов до заместник-кметовете Надежда Бачева и Десислава Желязкова. В него е посочено, че финансовото и трудовоправното обезпечаване на тези специалисти не е от компетентността на Министерството на здравеопазването.

Общината поема разхода

Столичната община е изпратила на 20 октомври пет конкретни въпроса за практическото прилагане на чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26. Сред тях са кой трябва да бъде работодател на педагозите, по коя бюджетна функция да се изплащат възнагражденията им и кой колективен трудов договор да се прилага.

Отговорът на здравното ведомство оставя финансирането за сметка на общинския бюджет. Според представените от общината разчети запазването на съществуващите яслени групи ще струва 500 000 евро само за три месеца. При продължаване на схемата през цялата година и разкриване на нови групи необходимият ресурс вероятно ще надхвърли 2 млн. евро.

В същото време средствата, предвидени в държавните стандарти за заплати на медицински сестри, няма да могат да бъдат използвани за възнагражденията на педагозите. В бюджета по функция „Образование“ не са заложени средства за тези щатни бройки.

Над 70 групи са застрашени

Без спешна намеса на СОС над 70 действащи яслени групи са застрашени от закриване. В тях децата се обслужват по реда на Наредба № 26, който допуска при трайна невъзможност за назначаване на медицински специалист грижите да бъдат поети от педагог с допълнително обучение и детегледачка.

Проблемът блокира и откриването на нови групи. В общинските детски градини има над 3500 свободни места, но помещенията не могат да бъдат използвани заради липсата на персонал и финансово обезпечаване. Готови проекти има в районите „Слатина“, „Подуяне“, „Младост“, „Люлин“, „Оборище“ и „Красно село“.

През септември министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че „обслужването на децата в яслените групи“ може да се осигурява от педагози, преминали допълнително обучение, включително по ранно детско развитие и първа помощ. Според нея в този случай е достатъчно да има един медицински специалист за всички яслени групи в детската градина.

До намирането на трайно решение на държавно ниво общината ще търси средства от бюджета на София, за да не бъдат затворени действащи групи и да не останат семейства без грижа за децата си.

Източници: novini.bg


София / България
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