АПИ възложи екооценки за 60 км от АМ „Рила“

Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договор за изготвяне на екологични оценки за 60-километровия участък между ГКПП „Гюешево“ и Дупница от бъдещата автомагистрала „Рила“. Стойността на договора е 133,3 хил. евро без ДДС, а документът е подписан на 6 ноември 2026 г.

Предметът на договора включва доклад за оценка на въздействието върху околната среда и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Срокът за изпълнение е 460 календарни дни и започва да тече след предоставянето на необходимата документация от АПИ на изпълнителя.

Проектът трябва да свърже три магистрали

Участъкът Гюешево–Дупница е западното продължение на по-мащабния проект за АМ „Рила“. Според досегашните планове трасето трябва да продължи от Дупница през Самоков към района на Ихтиман, където да се свърже с автомагистрала „Тракия“. Предвидено е и друго направление към автомагистрала „Хемус“ в района на Бухово.

При реализацията си пътната връзка би трябвало да свърже границата с Република Северна Македония с автомагистралите „Струма“, „Тракия“ и „Хемус“. Правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при големи пътни проекти.

„Правителството проучва и възможности за публично-частно партньорство при реализацията на големи пътни проекти, сред които е автомагистрала „Рила“, осигуряваща пряк достъп от националната пътна мрежа до ГКПП „Гюешево“.

Това е заявил министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на Международната конференция за Коридор 8 в София.

Трасето е променяно няколко пъти

Идеята за автомагистрала „Рила“ датира от над 20 години. Първоначалните планове от 2008 г. са предвиждали високоскоростен път с дължина 140 км и прогнозна стойност близо 1 млрд. лв. В следващите етапи дължината е променяна на 100 км, 89 км и 107 км.

За изработването на идеен проект са кандидатствали 11 дружества и консорциуми, но резултатите от конкурса не са били обявени публично от АПИ. Към момента няма одобрено трасе, което означава, че процедурите преди началото на строителството все още не са приключили.

Източници: novini.bg