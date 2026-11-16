Капитанът на товарния кораб BETUL 8 отказа да обясни защо плавателният съд е преминавал през изключителната икономическа зона на Румъния и България, вместо да се движи в териториалното море. На въпроса на Maritime.bg отговорът му е бил кратък: „Без коментар“.

BETUL 8 беше поразен от два морски дрона югоизточно от нос Калиакра, след което се преобърна в българската изключителна икономическа зона. Всички 12 членове на екипажа бяха спасени. Капитанът е с лека прорезна рана на главата.

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Екипажът не дава обяснение за маршрута

Нито един от моряците, с които Maritime.bg е разговарял, не е посочил причина за избрания курс. Старши помощник-капитанът е заявил, че не знае компанията собственик да е давала конкретни разпореждания за маршрута.

Така остава без отговор въпросът защо корабът е плавал директно през изключителните икономически зони на двете държави. Изключителната икономическа зона не е част от териториалното море, но държавата има специални права върху природните ресурси и определени дейности в нея.

Сходство с дроновете при атаката срещу CONTSHIP JET

По снимки, предоставени от моряци, безпилотните морски апарати изглеждат идентични с използваните при атаката срещу контейнеровоза CONTSHIP JET. При предишния инцидент корабът беше поразен край българския бряг, а екипажът му също беше спасен. Военноморските сили потвърдиха, че CONTSHIP JET е бил ударен от надводен дрон.

Към момента няма официално заключение кой е използвал дроновете срещу BETUL 8 и по каква причина е бил атакуван корабът. Сходството във външния вид на апаратите е посочено от Maritime.bg, но само по себе си не установява произхода им или извършителя.

Промяна на флага и собствеността

BETUL 8 е 38-годишен кораб с IMO номер 8817198. На 19 юли 2026 г. е пререгистриран под флага на Сомалия. Новата компания собственик е регистрирана в офшорна зона, а преди това корабът е бил собственост на турска компания.

При въздушния оглед на района е установено, че плавателният съд е преобърнат. Няма данни за установено замърсяване в морето.

Източници: btvnovinite.bg, maritime.bg