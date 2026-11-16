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Георги Проданов: Радев остава без политическа опора
  Тема: Избори

Георги Проданов: Радев остава без политическа опора

16 Ноември, 2026 20:49 784 21

  • георги проданов-
  • румен радев-
  • бюджет 2027-
  • политика-
  • опозиция

Политологът определи поведението на кабинета като защитно и заяви, че опозицията е получила по-голяма видимост заради грешки на управляващите

Георги Проданов: Радев остава без политическа опора - 1
Снимка: НОВА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев все повече изглежда като политик без опора, заяви политологът и университетски преподавател Георги Проданов в коментар пред БНР. По думите му правителството е преминало в защитна позиция, а това се е видяло и на брифинга след заседанието на Министерския съвет.

Проданов определи като неуправленско обяснението, че кабинетът се е оправдавал с наследството от предходните шест месеца. Според него самата дума „оправдавам“ подсказва опит да бъде прикрито друго състояние.

„Радев все повече изглежда като човек, който виси във въздуха и няма опора отникъде“, заяви Георги Проданов.

Политологът допусна, че зад подобна защитна позиция може да стоят управленска немощ, конкретно състояние на финансите или проблеми в държавата. Той посочи и засилената активност на опозицията през последните дни.

Опозицията получава видимост след грешки на управляващите

Според Проданов опозицията не е наложила самостоятелно дневния ред, а реагира на теми, по които управляващите са допуснали грешки. Именно това, по думите му, е дало на опозиционните формации по-голяма публична видимост и е накарало кабинета да отчете възможността действията им да навредят на имиджа му.

Той свърза с проблеми в парламентарната група на ПБ и изказванията на нейни депутати, че научават от опозицията какво се планира в бюджета. Сред посочените имена е Антон Кутев, когото Проданов определи като един от най-приближените до Румен Радев.

Политологът допусна, че процесите в Народното събрание може да се управляват не от премиера, а от Николай Копринков, началник на кабинета на Радев. Това беше представено като твърдение, чиито основания Проданов свързва с публичните сигнали от последните дни.

Бюджетът за 2027 г. като „бюджет на спасението“

Проданов определи бюджета за 2027 г. като „бюджет на спасението“. По думите му социалното говорене около проекта е своеобразна застраховка срещу обществено недоволство заради накърнени права преди приемането на бюджета.

Според политолога тази линия поставя ПБ на мястото на БСП както по поведение, така и по начина на представяне на оправданията. Той заяви още, че очакванията за големи промени, които са съществували през първите шест месеца, вече са отслабнали.

Източници: novini.bg


София / България
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