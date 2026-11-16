Вулджев: Липсва ясен план за реформата в Бюджет 2027

Липсва конкретен план как ще бъде проведена административната реформа и как ще бъдат ограничени разходите в проекта за държавния бюджет за 2027 г. Това заяви икономистът Георги Вулджев в предаването „Лице в лице“ по bTV. Кузман Илиев също определи планираните съкращения в централната администрация като недостатъчни.

„Никъде в бюджета не можеш да намериш обяснение как ще бъде постигнат този спад в ръста на разходите“, каза Вулджев. По думите му не е ясно откъде ще дойде планираната консолидация и как на практика ще бъде реализирана административната реформа.

Разликата между 2027 и 2028 г.

Икономистът посочи, че разходите за заплати се очаква да нараснат с около 6% през 2027 г., докато за 2028 г. е заложен ръст от едва 1%. Според него в проекта не е обяснено как ще бъде постигнато толкова рязко забавяне.

Вулджев изрази разочарование, че Министерството на финансите не е представило подробен план за оптимизация на администрацията, въпреки че е разполагало с месеци за подготовката му. Критиката му е насочена към липсата на конкретика за мерките, чрез които трябва да се ограничи увеличението на разходите.

Въпросът за съкратените щатове

Проектът предвижда съкращаване на 5% от щатните бройки в централната администрация. В разговора обаче беше поставен въпросът дали това ще доведе до реално намаляване на броя на служителите, или ще засегне основно незаети позиции.

Кузман Илиев определи мярката като „една прилична крачка, не кой знае каква“. Вулджев обърна внимание, че дори незаетите щатни бройки се бюджетират, поради което премахването им все пак може да ограничи разходите.

Спорът около административната реформа остава свързан с това дали заложените съкращения са част от цялостна промяна в структурата и функциите на администрацията, или представляват основно намаляване на бюджетирани позиции.

Източници: novini.bg