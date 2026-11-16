Товарният кораб BETUL 8 е бил ударен от два морски дрона в българската изключителна икономическа зона на Черно море, преобърнал се е и е потънал. Всички 12 моряци на борда са спасени, съобщи bTV.

Инцидентът е станал малко след 9 часа сутринта. Корабът е пътувал от румънския град Тулча към Египет с 3000 тона насипна пшеница. На борда е имало осем моряци от Турция и четирима от Азербайджан.

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„Два дрона, които дойдоха по море, ни поразиха в корпуса“, казва капитанът Лютви. Морякът Ибрахим предполага, че атаката е извършена от руски дрон, но тази версия не е потвърдена официално.

„Мисля, че ни удари руски дрон. Едва ли е украински, защото ние идвахме от Украйна“, казва Ибрахим.

По данни на Министерството на транспорта и съобщенията сигналът за бедствие е получен в Морския спасителен координационен център във Варна в 9:15 часа. Към мястото са насочени четири кораба от постоянната противоминна група в Черно море – два български, един румънски и един турски.

12 моряци са извадени с хеликоптери

В спасителната операция са се включили два хеликоптера „Кугър“. Извършен е и въздушен оглед със самолет Су-25.

„От огледите стана ясно, че е кораб, който е обърнат. Около него има разпръснати отломки, има два спасителни плота, единият подава димни сигнали, което показва, че има хора на него. И се наблюдават хора, които махат“, каза флотилен адмирал Ваньо Мусински, заместник-командир на Военноморските сили.

Моряците са били извадени със спасителен кош. Един от тях е с порезна рана, а останалите са били уплашени и премръзнали. Спасителите са отчели и добрата им подготовка за действия при авария.

„Направи ни впечатление, че моряците явно са имали добра натренираност, защото, когато им спуснахме спасителния кош, те знаеха как да действат“, каза капитан Христо Бекяров, борден инженер на полета.

Спасените са пристигнали на българска земя три часа и половина след атаката. „Ние сме готови да отреагираме, всички, не само ВВС, а абсолютно всички като държавни институции, за да може своевременно да дадем най-доброто“, заяви подполковник Пламен Дончев, заместник-командир на 24-а авиобаза – Крумово.

Шести атакуван търговски кораб за 45 дни

BETUL 8 е шестият търговски кораб, атакуван с дронове в българската икономическа зона през последните 45 дни, съобщи bTV. Според Асошиейтед прес корабът е потънал край българското Черноморие, докато е превозвал пшеница от Румъния към Египет.

Към момента няма официално установен извършител на атаката. Предстои разследването да изясни какъв е произходът на дроновете, поразили кораба.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, bntnews.bg