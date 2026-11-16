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Добри Митрев: При „свръхзагуба“ държавата ще помага ли?
  Тема: Икономика

Добри Митрев: При „свръхзагуба“ държавата ще помага ли?

16 Ноември, 2026 18:38 768 23

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  • българска стопанска камара-
  • бюджет 2027-
  • данък свръхпечалба-
  • инвестиции

Председателят на БСК определи проектобюджета за 2027 г. като „отрезвяващ“, но разкритикува данъка „свръхпечалба“

Добри Митрев: При „свръхзагуба“ държавата ще помага ли? - 1
Снимка: НОВА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев определи проектобюджета за 2027 г. като „отрезвяващ“, но разкритикува идеята за данък „свръхпечалба“. В интервю за Нова нюз той заяви, че план-сметката не е идеална, но наследеният бюджетен дефицит ограничава възможностите на правителството.

„Няма как в рамките на няколко месеца или година да бъде свит. Трябва да проявим разбиране към правителството, че се опитва да върне публичните финанси в правилния коловоз“, каза Митрев.

Като положителни елементи той посочи планираното свиване на дефицита до 3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа, премахването на автоматичните механизми за увеличение на разходите и намаляването на дела на преразпределение. Министерският съвет представи проектобюджета с очакване дефицитът по консолидираната фискална програма да намалее от 5,5% през 2026 г. до 3,5% през 2027 г.

Минималната заплата остава 660 евро

По повод минималната работна заплата Митрев обясни, че размерът от 660 евро е по-нисък от първоначално обявените 690 евро заради отпадането на досегашния механизъм за изчисление. Той определи промяната като добра новина и каза, че предишният подход е бил „несправедлив“ и „не е отговарял на реалностите“.

Проектът на бюджета предвижда минималната работна заплата да бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Същият размер е заложен и като минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Предупреждение за инвестициите

Митрев се обяви против данъка „свръхпечалба“, предвиден като еднократна мярка за определени икономически сектори. По думите му идеята държавата да взима 33% от оборота на предприятията заради добрите им резултати е лош сигнал към инвеститорите, особено към чуждестранните.

„Щом има такова понятие като „свръхпечалба“, би следвало да има и „свръхзагуба“, и какво ще направи държавата спрямо предприятията, които са на „свръхзагуба“?“, попита риторично председателят на БСК.

Според Митрев данъкът е насочен към покриване на бюджетния дефицит и засяга компании, които плащат значителна част от данъците и осигуровките в страната. Той предупреди, че след въвеждането на подобно облагане някои предприятия може да преразгледат инвестиционните си планове в България. Правителството вече одобри проекта на бюджета за 2027 г., който предстои да бъде разгледан от Народното събрание.

Източници: novini.bg, nova.bg


София / България
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