Марчела Абрашева: Между властта и опозицията няма диалог

Между управляващите и опозицията не тече реален политически диалог, а поведението на парламентарното мнозинство ще покаже дали властта е готова да чува критиките срещу себе си. Това е позицията, изразена от социолога Марчела Абрашева в коментар за работата на новото управление.

„Важно е да се появи първият повод, в който да разберем дали мнозинството ще слуша някакви неща от опозицията. Така ще видим дали ще има реален диалог“, заяви Абрашева в предаването „Твоят ден“ по NOVA през юни.

Тя посочи като един от първите тестове за отношенията между властта и опозицията промените в начина на работа на Народното събрание. По думите ѝ дадените обяснения за процедурните промени не са били достатъчни, а според опозицията те ограничават парламента като основно място за политическо говорене.

Парламентарното мнозинство срещу критиките

Правителството на Румен Радев разполага със самостоятелно мнозинство, което му позволява да приема законодателни решения без да търси подкрепа от опозиционните формации. Именно това поставя въпроса дали мнозинството ще използва численото си предимство само за прокарване на собствената си програма или ще търси съгласие по спорните теми.

В началото на есенната парламентарна сесия управляващите отчетоха свършеното през първите 100 дни и заявиха подкрепа за програмата на кабинета. Опозицията отправи критики към бюджета, външната политика и кадровите решения на властта. ГЕРБ-СДС обяви, че преминава от конструктивна към критична опозиция, а от „Продължаваме промяната“ заявиха, че обществените очаквания към правителството вече се превръщат в разочарование.

„Възраждане“ се самоопредели като единствената последователна опозиция в парламента. Така вместо обща позиция срещу управлението се очертава и съперничество между самите опозиционни партии за ролята на основен противник на мнозинството.

Бюджетът задълбочава конфронтацията

Основният спор между управляващи и опозиция в момента е проектобюджетът за 2027 г. Кабинетът го представя като план за ограничаване на дефицита и разходите. Опозиционните формации обаче го определят като бюджет на обедняването, инерцията и новото задлъжняване.

На този фон граждански организации подготвят протест в София на 17 ноември с искане за повече прозрачност, експертен диалог и реално обществено обсъждане на решенията. Организаторите твърдят, че управляващото мнозинство налага законодателни промени без достатъчно публичен разговор.

Според оценката на Абрашева именно конкретните решения, по които опозицията ще постави въпроси, ще покажат дали между двете страни има възможност за разговор. Засега публичните позиции сочат преобладаваща конфронтация, а не търсене на съгласие.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, actualno.com