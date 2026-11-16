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Слави Василев: Бюджет 2027 бележи нов етап за кабинета
  Тема: Икономика

Слави Василев: Бюджет 2027 бележи нов етап за кабинета

16 Ноември, 2026 20:26 505 12

  • слави василев-
  • бюджет 2027-
  • правителство-
  • бюджетен дефицит-
  • доходи

Депутатът посочи свиване на разходите с около 1 млрд. евро и дефицит от 5,7% като причина за ограниченията в отделни ведомства

Слави Василев: Бюджет 2027 бележи нов етап за кабинета - 1
Снимка: БГНЕС
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С проекта за Бюджет 2027 правителството вече реално влиза в своите правомощия, заяви зам.-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Слави Василев в предаването „Пресечна точка“ на NOVA.

„С Бюджет 2027 правителството вече реално влиза в своите правомощия“, каза Василев. По думите му бюджетната рамка слага край на безразборното харчене, а разходите намаляват за първи път от много години.

Министерският съвет одобри проекта за държавния бюджет за 2027 г. и го изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата. В разчетите е заложен касов дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт при 5,7% за 2026 г. Правителството представя това като консолидация на публичните финанси и ограничаване на новия дълг.

По-малко средства за част от ведомствата

„Ако човек погледне числата, ще види, че за 2027 година разходите на държавата падат с целия 1 милиард евро“, заяви Василев. Той уточни, че някои ведомства ще получат по-малко средства, но според него това е неизбежно при необходимостта от свиване на дефицита.

Василев посочи Министерството на вътрешните работи като сектор, в който служителите няма да получат ново увеличение на възнагражденията. „В МВР е нормално хората да имат известна фрустрация от заложените параметри, защото заплатите в сектор „Сигурност“ няма да растат“, каза той.

Проектът, представен от Министерството на финансите, предвижда увеличение с 5% на разходите за персонал в повечето бюджетни структури. Изключение са изборните длъжности и заетите в секторите „Отбрана и сигурност“. За педагогическите специалисти е заложен ръст на възнагражденията от 7,5%, а пенсиите се очаква да бъдат осъвременени с около 8%.

Социалните плащания остават сред приоритетите

По отношение на Закона за личната помощ Василев заяви, че през 2027 г. средствата за лични асистенти ще достигнат 1,2 млрд. евро. Той каза, че догодина не се предвижда промяна, но след това може да бъде търсен нов механизъм за изчисляване на разходите, така че те да не нарастват ускорено.

Правителството заявява, че бюджетът запазва социалната подкрепа, увеличава минималната работна заплата от 620 на 660 евро и предвижда по-високи пенсии, ученически стипендии и помощи за семейства и деца. Премиерът Румен Радев посочи, че доходите и социалните плащания няма да бъдат намалявани.

Следващата стъпка е проектът да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество, а след това да влезе за разглеждане и гласуване в Народното събрание. До окончателното му приемане отделните параметри могат да бъдат променени.

Източници: nova.bg, btvnovinite.bg


София / България
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