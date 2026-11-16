Бюджетът на съдебната власт за 2027 г. ще бъде съгласуван с нея, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов след среща с ръководители на съдебната система и представители на съдебната администрация. Разговорът беше посветен на възнагражденията, средствата за облекло и възможните мерки за ограничаване на бюджетната тежест.

„Има времена, в които възможностите на бюджета се изчерпват. Нуждаем се от мотивирани за работа магистрати и от ефективна и добре работеща администрация“, каза Найденов.

В срещата участваха представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд Ваня Анчева и изпълняващият функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Поканени бяха и председателите на двете организации на съдебните служители.

Разговорите се проведоха на фона на недоволство в съдебната администрация заради параметрите на проектобюджета за 2027 г. В проекта е заложено увеличение на възнагражденията с 5%, а съдебни служители възразиха срещу намеренията за ограничаване на средствата за облекло. На 13 ноември те организираха протестна инициатива под мотото „Невидимите в съдебната система“.

Обезщетението от 20 заплати остава

Найденов увери, че няма да бъде премахвано обезщетението от 20 заплати при навършване на пенсионна възраст на магистратите. Той заяви също, че се прави възможното в рамките на бюджета да бъдат запазени възнагражденията на магистратите и съдебните служители.

Министърът посочи, че парите за облекло на служителите няма да бъдат премахвани по нормативен път. По думите му обаче системата се нуждае от реформа, която да оптимизира разходите.

„Възнагражденията за магистрати могат да вървят само напред, но не и назад“, заяви правосъдният министър. Той отхвърли като „фалшива новина“ твърдението, че е поискал съкращаване на магистрати, които нямат статут на несменяемост.

Искат промени в таксите и организацията на делата

Участниците обсъдиха ограничаване на броя на делата, които достигат до върховните съдилища, както и увеличаване на съдебните такси. Представителите на съдебната власт заявиха, че съкращения на съдебни служители не са възможни. Според Боян Магдалинчев числеността на администрацията е съобразена с постъпленията на делата.

Галина Захарова настоя за сигурност на възнагражденията и ясни, обективни критерии за тяхното определяне. По думите ѝ средствата са част от независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. „Върховенството на закона означава съдебната власт да бъде защитавана“, каза председателят на ВКС.

Ваня Анчева заяви, че съдебната власт не реализира собствени приходи и разчита на останалите власти. Тя посочи, че държавните такси не са осъвременявани от 1991 г., а съдебните служители са свръхнатоварени и ниско платени.

Следващите стъпки

Представителите на съдебната администрация поискаха единен класификатор на длъжностите и единна методика за атестиране. Магдалена Лазарова определи като водещи за реформата конкурсите, атестирането и командироването на прокурори, а не само въпросите за възнагражденията.

Найденов припомни, че през 2022 г. са разработени три модела за заплащане в съдебната система с проучване на международния опит. Сред обсъжданите идеи са намаляване на разликите между най-ниското и най-високото ниво на възнагражденията и подкрепа за магистратите от районно и окръжно ниво.

Като възможен начин за спестяване на средства министърът посочи развитието на електронното правосъдие. Висшият съдебен съвет вече е заявил готовност да обсъди с Министерството на финансите финансовите последици от промените в осигурителните вноски, които се очаква да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Източници: darik.bg, dariknews.bg, bgnes.bg