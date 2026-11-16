Недостигът на кадри остава сериозен проблем за строителните фирми в Смолянско, а през тази година се увеличава наемането на работници от трети държави. Сред тях са граждани на Непал, Индия, Бангладеш, Узбекистан, Турция и Сирия.

„Липсата на кадри остава сериозен проблем за строителните фирми в Смолянско“, коментира пред БТА Асен Соколов, председател на Камарата на строителите в Смолян.

Обектите са основно в Пловдив и София

Голяма част от фирмите, регистрирани в смолянската камара, работят по строителни обекти в Пловдив и София. Причината е, че в Смолян работата е по-малко, посочва Соколов.

По думите му както фирмите, така и работниците се насочват към големите градове. Строителни компании от областта вече разчитат на кадри от трети държави не само за обекти в Смолянско, но и за дейности извън региона.

„Ангажираните по строежи из страната смолянски работници постепенно мигрират заедно със семействата си“, заявява Соколов. Според него този процес допринася за обезлюдяването на планинската област.

Камарата следи за работа без регистрация

Камарата на строителите в Смолян е започнала инициатива срещу сивия сектор. Тя е насочена към хора и дейности без регистрация, без фирма и без необходимата квалификация, при които се избягва плащането на данъци.

От камарата извършват наблюдения по строителни обекти в областта за наличие на работници, наети без официална регистрация. На фона на недостига на кадри строителният сектор в региона едновременно търси нови работници и се опитва да ограничи нерегламентираната заетост.

Източници: utroruse.com