Нова автоматизирана система за плащане на таксата за преминаване през Дунав мост при Русе започва работа от 08:00 часа. Тя е предназначена за шофьорите, които пътуват от България към Румъния.

По информация на Агенция „Митници“ таксата може да бъде платена предварително чрез уеб приложение или на място чрез терминали за самообслужване. Приемат се дебитни и кредитни карти, както и специализирани карти за товарни автомобили.

Плащането в брой остава временно

До 31 януари 2027 г. ще бъде запазена възможността за плащане в брой. За тази цел са обособени две отделни трасета на пункта.

Цената на таксата остава непроменена. При електронно плащане няма да се начисляват допълнителни такси.

„Новата система е разработена от Агенция „Митници“ с цел ускоряване на преминаването, намаляване на опашките и повишаване на прозрачността при отчитането на приходите.“

Новият начин на плащане трябва да улесни преминаването през Дунав мост и да ограничи необходимостта от обслужване на каса за шофьорите, които изберат електронна транзакция.

Източници: bntnews.bg