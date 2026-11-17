Проектобюджетът за 2027 г. ще бъде разгледан на първо четене на извънредно заседание на ресорната комисия в Народното събрание. Заедно с него ще бъдат обсъдени бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

План-сметката беше приета от Министерския съвет на 16 ноември и внесена в парламента. Тя е разработена при очакван икономически растеж от 2,5% през 2027 г. и средногодишна инфлация от 4%.

Разходи, приходи и дефицит

В проекта са заложени над 55 млрд. евро разходи и повече от 51 млрд. евро приходи. Предвиденият бюджетен дефицит е 4,9 млрд. евро, или 3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа.

Тези параметри са посочени в мотивите към проектобюджета, който ще бъде разгледан първо от ресорната комисия, а след това и в пленарната зала.

Промени в доходите

От 1 януари 2027 г. минималната работна заплата се увеличава на 660 евро. От 1 юли пенсиите ще бъдат повишени по швейцарското правило.

Предвидено е възнагражденията в бюджетния сектор да нараснат с 5%, а учителските заплати - със 7,5%. Заплатите в сектор „Сигурност“ са замразени според проекта.

Нови приходи

В приходната част е заложен данък върху свръхпечалбата в шест сектора в размер на 33%. Проектът предвижда и нов акциз върху мощните автомобили.

След обсъждането в ресорната комисия законопроектът трябва да премине през гласуване в Народното събрание на първо четене. БНТ съобщи, че извънредното заседание е насрочено за разглеждане на трите бюджетни закона.

Източници: bntnews.bg