Кметът на София Васил Терзиев изпрати писмо до министър-председателя и министрите на финансите и транспорта и съобщенията, с настояване държавата спешно да осигури допълнително финансиране за обществения транспорт на столицата до края на 2026 г. Искането е за общо 24,5 млн. евро, необходими за компенсации на преференциалните пътувания, охрана на метрото и субсидиране на транспортната услуга. В сумата са включени и 7,7 млн. евро компенсации за преференциални превозни документи, които общината е задължена да предоставя според действащата нормативна уредба.

„Градският транспорт е услуга от обществен интерес и отговорността за неговото финансиране не може да бъде прехвърлена само върху общината. Държавата има конкретни ангажименти – за компенсациите на преференциалните пътувания и за сигурността на метрото. Общината е готова да осигури своята част от необходимите средства, но не може сама да поеме целия недостиг, без това да постави под риск останалите важни за града дейности. Очакваме държавата да изпълни своите ангажименти“, заявява кметът Васил Терзиев.

Допълнителни 24,5 млн. евро за обществения транспорт

Актуализираните разчети по приетата Икономическа рамка за 2026 г. на Столична община показват, че прогнозният недостиг на средства за изпълнение на транспортната задача до края на годината ще достигне приблизително 46 млн. евро. В тази прогноза вече са отчетени и допълнително предоставените на Столичната община 2,4 млн. евро държавна субсидия с постановление на Министерския съвет от 29 септември 2026 г.

Столичната община настоява държавата да осигури допълнително финансиране в размер на 24,5 млн. евро в три направления:

7,7 млн. евро за компенсации на превозните документи на правоимащите категории пътници. Средствата са необходими над вече предвидените и очаквани от държавата суми, за да бъде покрит пълният размер на компенсациите съгласно действащата нормативна уредба.

11,8 млн. евро за охрана на „Метрополитен“ ЕАД за периода май – декември 2026 г. За първите четири месеца на годината охраната на метрото беше финансирана от държавния бюджет с решение на служебното правителство.

Минимум 5 млн. евро допълнителна държавна субсидия за изпълнение на обществената транспортна услуга.

Недостатъчно финансиране в проектобюджета за 2027 г.

Общината отчита, че предвидената субсидия от 80,3 млн. евро за градския транспорт на София в проектобюджета за 2027 г. е крайно недостатъчна.



“Не можем всяка година да започваме отначало разговор за това кой ще плати охраната на метрото и как ще бъде финансиран градският транспорт. Необходим е ясен и устойчив механизъм, който да гарантира предвидимост за транспортните дружества и сигурност за пътниците. Отговорността за тази услуга не може да бъде прехвърлена само върху общината. София е икономическият двигател на България и развитието ѝ не може да се случва без ангажимент и от страна на държавата“, заявява Васил Терзиев.

Нарастването на цените на енергоизточниците и разходите за труд създава допълнителен финансов натиск. Увеличението на минималната работна заплата с 5% ще наложи актуализиране не само на възнагражденията на служителите на минимална заплата, но и на останалите заплати в транспортните дружества. Спрямо края на 2025 г. цените на енергоносителите, използвани в транспорта – електроенергия, метан и дизел, са се увеличили с между 60% и 115% в зависимост от вида им. Това води до близо 7 млн. евро допълнителни разходи за транспортната система. Освен това в проекта не е предвидено отделно финансиране за охраната на метрото, чиито разходи продължават да се покриват от бюджета на транспортната система.

Неизпълнени финансови ангажименти към София

Неизпълнените финансови ангажименти на държавата към София не се изчерпват с обществения транспорт. По данни на Столичната община МРРБ все още не е изплатило около 12 млн. евро одобрени разходи и все още не е одобрило около 20 млн. евро заявени разходи за вече изградени инфраструктурни проекти по Инвестиционната програма за общините, като ремонтите на бул. Стамболийски и ул. Опълченска.

Освен това от общо 156 готови проекта на София за над 100 млн. евро по програмата, 88 споразумения все още чакат да бъдат подписани. Те включват обновяване на улична инфраструктура, канализация и подобряване на градската среда в кварталите.