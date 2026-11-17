Жители на варненския квартал „Аспарухово“ излизат на протест заради близо двумесечното забавяне на възстановяването на пропаднал път, проблемите с инфраструктурата и планираното ново строителство. Протестът ще се проведе на 18 ноември от 15:00 часа на мястото на пропадането.

„Основните ни искания са две. Първо, искаме спешно възстановяване на пътя, тъй като в момента минаваме по изключително тесен обходен маршрут. Две коли трудно могат да се разминат, камо ли пожарна или друго специализирано превозно средство“, заяви пред БНТ Радослав Христов, жител на квартала и представител на инициативния комитет.

Ремонтът може да остане за следващата година

Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов потвърди, че по пътя почти два месеца не се работи. По думите му е било обявено бедствено положение, но е пропусната възможността да бъдат поискани средства от Междуведомствената комисия. Сега ремонтът ще трябва да се финансира от бюджета.

„За съжаление, вече почти два месеца не се прави нищо. Трябваше веднага да започне работа по пътя“, заяви Ивайло Маринов.

Районният кмет допуска ремонтът да не бъде извършен през зимата и да остане за следващата година. Това означава, че жителите ще продължат да използват тесния обходен маршрут, докато не бъде намерено финансиране и не започнат строителни дейности.

Притеснения за сградите и ВиК мрежата

Протестът е насочен не само към конкретния пътен проблем, а и към презастрояването на Варна. Според Радослав Христов в района се предвижда изграждането на четири сгради с височина до 60 метра. Той твърди, че тези параметри са в противоречие с ограниченията за зона Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

„За нас това е абсолютно безобразие – с Общия устройствен план да бъде нарушаван специален закон, какъвто е Законът за устройството на Черноморското крайбрежие“, коментира Христов.

Жителите поставят и въпроса за възможностите на ВиК инфраструктурата да поеме ново строителство. По думите на Христов инициативният комитет разполага със становище на ВиК дружеството, че капацитетът на мрежата е изчерпан и нови обекти не могат да бъдат включени без изграждането на ново трасе.

Ивайло Маринов заяви, че подкрепя гражданската инициатива и разбира притесненията на хората. По думите му районната администрация няма достатъчно участие при вземането на решенията за ново строителство.

Организаторите призовават към протеста да се присъединят всички варненци. „Протестът не е на „Аспарухово“, протестът е на Варна“, заяви Радослав Христов.