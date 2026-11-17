Жители на варненския квартал „Аспарухово“ излизат на протест заради близо двумесечното забавяне на възстановяването на пропаднал път, проблемите с инфраструктурата и планираното ново строителство. Протестът ще се проведе на 18 ноември от 15:00 часа на мястото на пропадането.
„Основните ни искания са две. Първо, искаме спешно възстановяване на пътя, тъй като в момента минаваме по изключително тесен обходен маршрут. Две коли трудно могат да се разминат, камо ли пожарна или друго специализирано превозно средство“, заяви пред БНТ Радослав Христов, жител на квартала и представител на инициативния комитет.
Ремонтът може да остане за следващата година
Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов потвърди, че по пътя почти два месеца не се работи. По думите му е било обявено бедствено положение, но е пропусната възможността да бъдат поискани средства от Междуведомствената комисия. Сега ремонтът ще трябва да се финансира от бюджета.
Районният кмет допуска ремонтът да не бъде извършен през зимата и да остане за следващата година. Това означава, че жителите ще продължат да използват тесния обходен маршрут, докато не бъде намерено финансиране и не започнат строителни дейности.
Притеснения за сградите и ВиК мрежата
Протестът е насочен не само към конкретния пътен проблем, а и към презастрояването на Варна. Според Радослав Христов в района се предвижда изграждането на четири сгради с височина до 60 метра. Той твърди, че тези параметри са в противоречие с ограниченията за зона Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
„За нас това е абсолютно безобразие – с Общия устройствен план да бъде нарушаван специален закон, какъвто е Законът за устройството на Черноморското крайбрежие“, коментира Христов.
Жителите поставят и въпроса за възможностите на ВиК инфраструктурата да поеме ново строителство. По думите на Христов инициативният комитет разполага със становище на ВиК дружеството, че капацитетът на мрежата е изчерпан и нови обекти не могат да бъдат включени без изграждането на ново трасе.
Ивайло Маринов заяви, че подкрепя гражданската инициатива и разбира притесненията на хората. По думите му районната администрация няма достатъчно участие при вземането на решенията за ново строителство.
Организаторите призовават към протеста да се присъединят всички варненци. „Протестът не е на „Аспарухово“, протестът е на Варна“, заяви Радослав Христов.
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