Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет прие становище в защита на здравния статут на самостоятелните детски ясли. Решението е взето с 5 гласа „за“, без гласове „против“ и с 2 „въздържал се“.

Становището е внесено съвместно от общинските съветници Емил Димитров от „Възраждане“, Ваня Григорова и Диана Тонова. То е насочено срещу разпоредби в законопроект № 52-654-01-103, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители, с които се предлагат промени в статута на детските ясли и организацията на грижата за деца до тригодишна възраст.

„Смяната на едно ведомство с друго няма да реши недостига на медицински кадри. Трябва да гарантираме, че всяко дете ще получава адекватна грижа и здравна защита. Децата до тригодишна възраст невинаги могат да обяснят какво ги боли, затова медицинското присъствие е незаменимо“, заяви Емил Димитров.

Какво предлага становището

В документа се настоява от законопроекта да отпаднат текстовете за детските ясли и целодневната грижа за деца до три години, включително възможността за въвеждане на лятна такса. Сред основните искания са медицинско присъствие през целия престой на децата както в самостоятелните ясли, така и в яслените групи към детските градини.

Комисията настоява да бъде осигурено заместване при отсъствие на медицински специалисти и да има здравен контрол на място. Публичният ресурс за разширяване на яслената грижа според становището трябва да бъде насочен към държавните и общинските ясли – за по-добро заплащане, подготовка и задържане на кадри, платено заместване и разкриване на нови места с осигурени екипи.

Не се подкрепя и делегирането на целодневната публична грижа на външни доставчици.

Недостигът на медицински сестри

По данни, цитирани от 24 часа, в самостоятелните детски ясли в София има 109 групи и 238 медицински сестри, а недостигът на медицински сестри в столицата е 153. В заседанието са участвали представители на здравното министерство, Националния център по обществено здраве и анализи, синдикални организации, директори на ясли и детски градини.

„Не може да разкриваме нови места, без да осигурим хората, които ще се грижат за децата. Зад всеки медицински щат стоят здравето и животът на най-малките. Ще настоявам за ясен разчет по ясли, групи и смени в София и за публично изслушване в Народното събрание“, заяви Димитров.

Катя Славчева от дирекция „Лечебна дейност“ към Министерството на здравеопазването е заявила, че ведомството подкрепя запазването на медицинската грижа за децата от нула до три години и не подкрепя превръщането на самостоятелните ясли в част от предучилищното образование.

Заместник-кметът по образование на София Десислава Желязкова е определила становището като позиция на петима общински съветници, а не на целия състав на комисията. Тя е поставила под въпрос представителността на решението, което предстои да бъде изпратено до Народното събрание.