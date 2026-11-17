Бъдещето на Онкологичния център в Стара Загора остава неясно след преструктурирането му в специализирана болница за активно лечение по онкология и продължаващото напускане на лекари и медицински специалисти. В лечебното заведение са регистрирани около 20 000 пациенти от 15 общини и няколко области, като приблизително 9000 от тях са на активно лечение, съобщи БНТ.

Първоначалната идея центърът да бъде влят в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ е отпаднала. Междувременно дейността на няколко звена е прекратена или ограничена, а през последния месец е напуснал и екипът на отделението по лъчелечение.

„Тук спасиха моя живот. По статистика в центъра са регистрирани около 20 000 пациенти от 15 общини и няколко области, не само от Стара Загора. Около 9000 от тях са на активно лечение“, заяви служителката Мариана Иванова. По думите ѝ служителите и пациентите не получават достатъчно информация за предстоящите промени. Изпратени са писма до Община Стара Загора, президента Илияна Йотова и министъра на здравеопазването с настояване за институционална намеса.

Персоналът е намалял до около 180 души

Председателят на Комисията по общинска собственост в Общинския съвет Янко Янков обясни, че преструктурирането се е наложило заради проблеми в управлението и липсата на условия за запазване на статута на комплексен онкологичен център.

„Общинският съвет е принципал и собственик на капитала, но лечебното заведение е имало управител, който в продължение на 22 години го е управлявал и го е довел до това състояние“, каза Янков.

По думите му броят на служителите е намалял от над 300 до около 180 души, като напускането продължава. Той увери, че центърът няма да бъде закрит, и посочи, че от общинския бюджет са отпуснати 100 000 евро за подпомагане на дейността му. Средствата са предназначени за подобряване на материалната база, а не за заплати.

Янков твърди, че има случаи на пациенти, насочвани към други болници с обяснението, че онкологичният център ще прекрати работа. Началникът на отделението по медицинска онкология д-р Тодорова отрече пациенти да са били връщани.

„Никога не сме връщали пациенти. Естествено, има известен отлив, тъй като част от нашия персонал и специалистите вече се преместиха в частни болници в резултат на несигурността“, заяви д-р Тодорова.

Тя посочи, че в центъра се извършват лечение, диспансеризация, палиативни грижи, поддържа се раков регистър и се проследяват пациентите. Според нея именно напускането на специалистите по лъчелечение поставя под въпрос бъдещето на новото лечебно заведение.

Търси се специалист по лъчелечение

Кадровият проблем е свързан и с условията на труд и възнагражденията. Медицински специалисти са заявили, че заплащането не съответства на квалификацията и натовареността им. Старша медицинска сестра с 35 години стаж е посочила месечен доход от 816 евро.

Янко Янков предупреди, че ако до края на месеца не бъде намерен лъчетерапевт, който да замести напускащите специалисти, ще се наложат нови съкращения и е възможно прекратяване на дейността на лечебното заведение.

„Ако до края на месеца не намерим лъчетерапевт, който да замести напускащите специалисти, ще трябва да предприемем още съкращения и дори да стигнем до закриване на заведението“, каза Янков.

Работещите в центъра очакват съдействие от общината, Общинския съвет и областния управител. След среща с областния управител е поет ангажимент проблемите да бъдат поставени пред Министерството на здравеопазването. Очаква се и посещение на здравния министър.