Комисията за защита на конкуренцията разследва осем предполагаеми картела, като три от случаите са изпратени до Европейската комисия. Това съобщи заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков в интервю за „Тази сутрин“ по bTV.

Проверките са свързани с обществени поръчки, сред които доставки на болнични храни, IT оборудване за службите и обучение на общински служители със средства от Европейския съюз. При поръчките за болнични храни комисията проверява три твърдения за нарушения.

„Ние сме установили за момента осем картела. Това става дума за болничните храни. Там имаме три твърдения за нарушения“, каза Чолаков. Той уточни, че става дума за случаи, по които комисията работи, а не за окончателно доказани нарушения.

Сигнал от ГДБОП е дал начало на една от проверките

Един от случаите е започнал след сигнал от Главната дирекция за борба с организираната престъпност за евентуален картел при доставката на IT оборудване за службите. Другият посочен пример е за обучение на общински служители с европейско финансиране.

По думите на Чолаков КЗК е започнала два от случаите благодарение на съдействието на други държавни институции и работи по установяването им с актове. До момента три от проверките са изпратени до Европейската комисия.

„Универсалната санкция е 10% от оборота. Това е универсалната санкция. И при картелите, да“, заяви заместник-председателят на КЗК.

КЗК анализира и пазара на лекарства

Комисията извършва отделен секторен анализ на доставката на лекарства. Чолаков заяви, че паралелно с него вече са предприети действия за регулиране на определени практики във фармацевтичния сектор.

Като пример той посочи разговорите с германската компания „Фьоникс Фарма“. Според Чолаков при проверката е установено господстващо положение на компанията при определени лекарства и в конкретни сфери на доставката им. Той каза, че е постигнато съгласие за правила, които да ограничат възможността лекарства без заместител да бъдат предоставяни само на аптеките от собствената верига на доставчика.

„Такива редки лекарства ще се разпределят равномерно, така че да стигат до крайния пациент. Лекарството ще бъде свързано с крайния пациент“, обясни Чолаков.

Сред структурните проблеми, по които КЗК комуникира с Министерството на здравеопазването, той посочи достъпа до лекарства, паралелния износ и необходимостта от регулация на аптечните вериги.

Коментар за санкцията срещу „Кауфланд“

В интервюто Чолаков коментира и санкцията от близо 76 милиона евро, наложена на „Кауфланд“. По думите му промените в Закона за защита на конкуренцията през миналата и тази година са отстранили част от разпоредбите, които досега са липсвали в българското законодателство.

Той отхвърли тезата, че санкциите влошават инвестиционния климат. „Инвестиционният климат е лош, когато в ЕС не се спазват законите или не се прилагат правилно. Няма такъв вариант инвестиционният климат да се влоши, защото законите действат“, каза заместник-председателят на КЗК.