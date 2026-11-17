Започна укрепването на 300-метровото свлачище по общинския път между стадиона и железопътната гара в Дебелец. Участъкът е затворен за движение заради строителните дейности, а след укрепването е предвидено цялостно възстановяване на пътната настилка.

По ската вече е изградена система от укрепителни пилоти, която трябва да спре активните процеси на свличане и ерозия. В момента се оформя основата на пътното легло. Това е следващият етап преди възстановяването на настилката, съобщи Община Велико Търново.

Пътят обслужва промишлената зона и гарата

Трасето свързва Дебелец с промишлената зона на града, железопътната гара и великотърновския квартал „Чолаковци“. То осигурява и достъп към направленията за Габрово и Прохода на Републиката.

Заради значението на пътя част от автомобилите продължават да се насочват към него въпреки поставените знаци за ремонта. В района работят предприятия и цехове, а гарата обслужва жители и служители от промишлената зона.

Кметът на Дебелец Снежана Първанова обясни пред БНТ, че отсечката често се използва и като обходен маршрут при инциденти по Присовските завои. По думите ѝ тогава движението от европейски коридор 9 се пренасочва през улица в града, която е широка около 4,5 метра.

Проблемът продължава от 2018 г.

„Сега ситуацията е по-различна. Прави се трайно решение на този дългогодишен инфраструктурен проблем за нас“, заяви Снежана Първанова.

Първите аварийно-възстановителни дейности по активизиралото се свлачище са извършени през 2018 г. Тогава финансирането е било около 450 000 лева и е било насочено към временно овладяване на критичната ситуация и осигуряване на базово преминаване по отсечката.

Сегашният ремонт е планиран като дългосрочно решение. Точна дата за отваряне на пътя не е посочена. Докато работата продължава, движението трябва да се извършва по обозначените обходни маршрути.

Дебелец не е единственото място в общината, където се укрепват свлачища. Предстоят подготвителни дейности по пътя между селата Емен и Вишовград, заради които участъкът ще бъде затворен. Предвидено е и укрепване на свлачището по улица „Поп Харитон“ във Велико Търново. Трите обекта се реализират с целево финансиране по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.