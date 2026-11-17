Годишната инфлация в България достигна 6,0% през октомври, показват данните на Националния статистически институт. Месечното поскъпване е 1,2%, а натрупаната инфлация от началото на годината е 5,4%. В същото време средната работна заплата продължава да нараства по-бързо от цените.

Председателят на НСИ Атанас Атанасов заяви пред бТВ, че горивата са сред основните причини за поскъпването. По думите му увеличението при тях се пренася върху транспорта, стоките и услугите. „Цените растат наистина бързо. Ние имаме сравнително висока инфлация. 6% е висока инфлация“, каза Атанасов.

Облеклото и обувките са поскъпнали най-силно

Най-голямо увеличение през октомври е отчетено при групата „Облекло и обувки“ - 7,4%. Цените на развлеченията, спорта и културата са нараснали със 7,0%, а образователните услуги - с 2,5%. Хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали средно с 0,6%.

В рамките на храните най-силно са се увеличили цените на доматите - с 10,3%, и на пипера - с 8,8%. При нехранителните стоки обувките са поскъпнали с 8,9%, а облеклото - с 6,8%. Дизеловото гориво е поскъпнало с 0,5% за месеца, бензин А95Н - с 0,3%, докато в групата „Транспорт“ като цяло не е отчетено изменение.

Атанасов посочи, че според неговите данни през последната година дизелът е поскъпнал с около 50%. Той обясни, че инфлацията измерва средното увеличение на цените, а не равнището им. Затова по-ниска инфлация в България спрямо друга държава не означава автоматично, че стоките у нас са по-евтини.

Заплатите изпреварват инфлацията

Средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2026 г. е 1438 евро. Спрямо същия период на миналата година тя е нараснала с 10,4% - темп, който е по-висок от годишната инфлация от 6.0%.

Разликата между секторите обаче е значителна. В частния сектор средната заплата е увеличена с 11,9% за година, докато в обществения сектор ръстът е 5,9%. В края на септември броят на наетите лица е 2,32 милиона, с 1,8% по-малко спрямо края на юни.

„Доходите изпреварват инфлацията“, заяви Атанасов, но уточни, че статистиката показва средни стойности за страната. Това означава, че ръстът на средната заплата не се отразява еднакво на всички домакинства. По думите му има хора, чиито доходи нарастват по-бавно или изобщо не се увеличават, а високата бедност остава сериозен проблем.

НСИ подготвя промяна в измерването

В момента инфлацията се изчислява чрез потребителска кошница от малко над 860 стоки и услуги и над 40 000 месечни измервания на цените. НСИ вече сравнява тези данни с информацията за реалните продажби, подавана от големите търговски вериги.

Атанасов заяви, че резултатите от двата подхода съвпадат. След Нова година институтът очаква да започне да използва реалните продажби поне при хранителните стоки, което ще позволи да бъдат обхванати хиляди артикули и да се проследява по-подробно движението на цените.