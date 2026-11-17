Между бюджета, представен пред Министерството на финансите, и проекта, внесен в Народното събрание, има разлика от 1 млрд. евро в повече ангажименти за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров пред бТВ.

По думите му става въпрос за суми, с които могат да бъдат сключвани договори, но плащанията по тях няма да бъдат извършени през 2027 г., а през следващите две години.

„Между това, което беше на сайта на МФ, и това, което са внесли, без всякакви мотиви, без думичка защо това се случва - 1 млрд. евро повече ангажименти на МРРБ“, каза Димитров.

Депутатът определи добавянето на новите ангажименти като „1 млрд. евро без никакви мотиви“ и заяви, че не е виждал подобна ситуация. Твърдението му се отнася до разлика между две версии на бюджетната рамка, а не до вече извършени плащания.

Бюджетът за 2027 г. е внесен в парламента

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. е внесен от Министерския съвет в Народното събрание на 16 ноември. На следващия ден комисията по бюджет и финанси разглежда на първо четене законопроектите за бюджета на държавата, Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване.

Правителството одобри финансовата рамка и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г. на 16 ноември. Министерството на финансите представя бюджета като част от многогодишна рамка за управление на публичните финанси.

ГЕРБ няма да подкрепи проекта

ГЕРБ заяви, че няма да подкрепи бюджета при гласуването му в Народното събрание. Владислав Горанов определи финансовата рамка като „самоцелна безсмислена числова комбинация“, която разпределя публични ресурси, но не служи като инструмент за политика.

Според Горанов проектът не дава решение на проблемите с инфлацията и дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Той заяви още, че бюджетът води до по-висока инфлация, увеличаване на данъците, обедняване на гражданите и нови заеми.

Теменужка Петкова също заяви, че партията няма да подкрепи финансов план, който според нея създава и задълбочава проблемите. По повод допълнителния милиард за регионалното министерство тя каза: „Тези хора вече не могат да ни изненадат с нищо“.

След обсъждането в комисията проектът предстои да бъде разгледан и в пленарната зала. До окончателното приемане на закона посочените в него разходи и максимални ангажименти могат да бъдат променяни чрез предложения между първо и второ четене.