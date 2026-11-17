Спасителна операция за екипажа на потъналия кораб GAS HUSKY се провежда в Черно море, на около 50 морски мили източно от Бяла. В издирването участват военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили, съобщи Министерството на отбраната.

Самолет Су-25 е излетял от Балчик в 10:25 часа и е извършил въздушно разузнаване в района. Екипажът е установил спасителен плот с хора, след което е активиран хеликоптер „Кугар“ за спасяването на бедстващите.

Малко след 11:00 часа към мястото се е насочил и втори самолет Су-25. От Министерството на отбраната уточняват, че действията са предприети след разпореждане на началника на отбраната и по искане на Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Корабът е изчезнал от радарите през нощта

Моторният кораб GAS HUSKY е изчезнал от радарите малко след полунощ. В 8:02 часа се е активирал аварийният буй, който е излъчил сигнал за потънал плавателен съд.

Към момента не е посочен броят на хората в спасителния плот. В съобщението не се уточнява и дали всички членове на екипажа са открити, нито кога операцията ще приключи. Спасителните действия продължават с участието на хеликоптер „Кугар“ и двата самолета Су-25.