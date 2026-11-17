Мощен взрив разруши част от стената на жилищна сграда в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал в кооперация зад Водната палата, а строителни отломки са изхвърчали към съседни постройки и са причинили материални щети, съобщи бТВ.

По първоначални данни експлозията е причинена от газова бутилка. На място са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а спасителните служби са започнали действия по обезопасяване на сградата.

Жена разказа как е избухнала бутилката

В жилището са били възрастна жена и нейният син. Жената е получила леки наранявания по краката. Тя е разказала, че е искала да приготви храна, когато бутилката е избухнала.

„Исках да си сваря картофи, запалих газовата бутилка и тя изведнъж гръмна“, разказала жената.

По думите ѝ бутилката е била донесена и напълнена същата сутрин. След взрива част от стената на жилището е разрушена, а ударната вълна е засегнала и околните сгради.

Към момента потвърдените последици са основно материални щети. Екипите на място извършват обезопасяване на сградата, докато се установява пълният размер на пораженията.