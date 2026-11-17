Всички 19 членове на екипажа на моторния кораб GAS HUSKY са спасени. Моряците са били евакуирани от спасителен плот и транспортирани с хеликоптер до авиобаза „Чайка“ във Варна, съобщи бТВ.

Операцията по търсене и спасяване е прекратена в 13:15 ч. от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“. В нея са участвали Военновъздушните сили, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Центърът за спешна медицинска помощ, съобщи Министерството на транспорта.

Корабът изчезнал от радарите през нощта

GAS HUSKY е плавал под либерийски флаг с екипаж от 19 филипински граждани. Корабът е превозвал около 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет–Румъния.

Плавателният съд е изчезнал от радарите малко след полунощ. В 08:02 ч. се е активирал аварийният радиобуй EPIRB, който е подал сигнал за бедствие на около 50 морски мили източно от Бяла. При въздушното обследване е установен обърнат плавателен съд, за който се е предполагало, че е GAS HUSKY. На около 300 метра от него е забелязан спасителен плот със сигнална ракета.

По-рано бТВ съобщи, че танкерът е бил поразен от дронове на около 55 морски мили югоизточно от Варна, в изключителната икономическа зона на България.