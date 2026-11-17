446 души са загинали по пътищата в България от началото на годината, съобщи Институтът за пътна безопасност. Броят е с 54 повече спрямо същия период на 2025 г., а според организацията вероятността човек да загуби живота си при пътнотранспортно произшествие е приблизително 1,5 пъти по-висока.

Последната справка на МВР до края на октомври отчита 413 загинали при 5773 тежки пътнотранспортни произшествия. От ведомството уточняват, че данните са динамични и могат да се променят при актуализиране на регистрите. По данни, разпространени на 17 ноември, от началото на годината са ранени 7526 души.

Критики към кабинета

В своя позиция Институтът за пътна безопасност отправя остри критики към кабинета на министър-председателя Румен Радев. Според организацията правителството е наследило „корумпирана и смъртоносна транспортна система“, но за близо седем месеца управление не е предприело решителни структурни, кадрови и законодателни промени.

Като пример ИПБ посочва липсата на действия седмица след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Според института това е политически избор за запазване на досегашния модел, докато общественото внимание се насочва към обещания за изграждане на ново „дигитално ядро“.

Спорът за дигиталното ядро

От организацията заявяват, че електронните системи могат да регистрират нарушения, катастрофи и опасни метеорологични условия, но не предотвратяват сами тежките инциденти. Според ИПБ превенцията изисква управление на риска, предварително насочване на ресурсите и намеса преди опасността да се превърне в катастрофа.

„Защо вярвате, че този, който се провали със средната скорост, няма да се провали и с дигиталното ядро?“, питат от Института за пътна безопасност.

Организацията определя „дигиталното ядро“ като инструмент за оценка на посоката, в която се движи системата, а не като пряко средство за спиране на катастрофите. От ИПБ допълват, че подобен анализ може да се извършва и без изчакване на нова платформа.

Обвинения към пътната агенция

Институтът отправя и тежки обвинения към Агенция „Пътна инфраструктура“. Според ИПБ агенцията се използва за разпределяне на милиарди евро от обществени поръчки към контролирани строителни фирми и за поддържане на политически и икономически зависимости.

Тези твърдения са позиция на неправителствената организация и не представляват установени със съдебен акт факти. ИПБ заявява, че темата за пътната безопасност се използва като прикритие за усвояване на публичен ресурс, докато реалната защита на шофьорите и пътниците остава на заден план.

В заключение организацията настоява за управление на ресурсите според риска, прекратяване на корупционния модел и конкретни действия вместо нови технологични обещания.

Източници: dunavmost.com, novini.bg