Корабът GAS HUSKY е бил ударен четири пъти, като са поразени машинното отделение и мостикът, е заявил капитанът на плавателния съд след евакуацията на екипажа. Твърдението му все още не е потвърдено от българските власти.

Всички 19 моряци на борда са спасени с военен хеликоптер „Кугър“ и са транспортирани до авиобаза „Чайка“ край Варна. Екипажът е съставен от филипински граждани. Двама от тях са откарани в болница за лечение, а останалите са били без видими сериозни травми.

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„Моряците не са споделили все още такава информация – за удари с дрон“, заяви областният управител на Варна Марио Смърков. Така версията на капитана за четири попадения остава различна от потвърденото от местните власти към момента.

При пристигането на спасителния екип газовозът е бил силно наклонен на дясната си страна. Пилотът на хеликоптера е съобщил, че корабът все още не е потънал напълно. Екипажът е прекарал нощта на спасителен плот, след като е подал сигнал за бедствие.

Снимка: БГНЕС

GAS HUSKY е плавал под либерийски флаг и е превозвал пропан от Александрия към румънското пристанище Мидия. Инцидентът е станал на около 50 морски мили от българския бряг, в изключителната икономическа зона на страната.

Корабът е бил в район, близък до мястото, където ден по-рано аварира друг търговски съд. Причините за инцидента с GAS HUSKY, както и дали плавателният съд действително е бил поразен от дронове, предстои да бъдат изяснени.

Източници: novini.bg, apnews.com, bnrnews.bg