Столична община премахва ограда, блокираща строителството на бъдещия булевард „Копенхаген“ в София. Заграден е терен от 1542 кв. м, който според общината е публична общинска собственост.

Оградата възпрепятства строителните дейности по транспортната връзка, чието изграждане започна през лятото. От общината посочват, че софиянци чакат булеварда от 40 години.

Теренът е ограден от собственик на съседен частен имот, който претендира, че го е придобил по давност. Столична община съобщава, че до момента не е представен документ, удостоверяващ право на собственост върху заградената площ. По данни на общината публичната общинска собственост не може да бъде придобивана по давност.

„Понякога справедливостта идва с багер и флекс. Днес премахваме още една ограда. Зад нея някой си е заградил 1542 кв. м публична общинска собственост“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

За освобождаването на терена се премахват оградните съоръжения и се преместват намиращите се там вещи, включително лодки. Терзиев заяви, че строителството на булеварда продължава.

Общината посочва и други спорни терени

„Теренът е публична общинска собственост, която по закон не може да бъде придобита по този начин. Оградата си отива. Строителството продължава“, посочи кметът.

Столична община определя случая като част от действията си за защита на общинската собственост и освобождаване на терени, използвани без доказано правно основание.

От общината съобщават, че вече са премахнати незаконни постройки край язовир „Искър“ и до езерото „Ариана“. Продължават действията по казусите с „Капитолия“ и „Кошарите“, както и съдебните спорове за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър в Борисовата градина.

„Няма да оставяме неоснователни частни претенции да спират проекти, от които градът има нужда“, заяви Васил Терзиев.

Източници: dariknews.bg