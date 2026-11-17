Регионалният министър Иван Шишков определи като „изключително недостойно поведение“ твърденията на депутата от „Демократична България“ Мартин Димитров за скрит „празен чек“ от 1 млрд. евро в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Димитров заяви по-рано, че в проекта за държавния бюджет за 2027 г. е предвидена възможност регионалното министерство да поеме нови финансови ангажименти за 1 млрд. евро. По думите му тази сума се е появила между публикуваната за обществено обсъждане версия и текста, внесен в Народното събрание.

„Недостойно е да се правят манипулации от парламентарната трибуна. Чекът е за 2,5 млрд. евро, а не за 1 млрд. евро“, заяви Шишков.

Министърът обясни, че става дума за възможност МРРБ да сключва договори за големи инфраструктурни обекти, чието изпълнение няма да приключи в рамките на една бюджетна година. Ангажиментите могат да бъдат поемани за период от две, три или четири години.

Какво включват предвидените ангажименти

Сред посочените от Шишков проекти са последният участък от Софийския околовръстен път, околовръстният път на Пловдив и ремонтът на Аспаруховия мост във Варна. Министърът каза, че през 2027 г. се очаква да започне строителството на част от тези обекти, както и да бъдат реализирани множество основни ремонти на пътища.

„Празният чек, за който се коментира, означава поемане на ангажименти за сключване на договори за инфраструктурни обекти в рамките на следващите няколко години“, посочи Шишков. Той допълни, че общият размер на необходимите ангажименти е 2,5 млрд. евро, а не 1 млрд. евро.

По думите на министъра средствата са свързани с конкретни обекти и не представляват свободен ресурс без предназначение. Шишков заяви, че въпросът трябва да бъде поставен в контекста на състоянието на инфраструктурата в страната.

Димитров настоява за мотиви

Мартин Димитров определи заложената възможност като „1 млрд. евро без никакви мотиви“. Той заяви, че става дума за суми, с които могат да бъдат сключвани договори, докато плащанията по тях ще бъдат разпределени през следващите години.

Шишков отправи и лична реплика към депутата, с когото каза, че се познава. Според министъра Димитров е можел първо да потърси обяснение от него, вместо да прави публични обвинения.

„Много са нетърпеливи да ни критикуват, без даже да искат да чуят“, каза регионалният министър.

Спорът между МРРБ и „Демократична България“ се развива в рамките на обсъждането на проектобюджета за 2027 г. Предстои депутатите да продължат разглеждането на бюджетните текстове и да решат дали предложените лимити за поемане на бъдещи ангажименти ще останат в окончателния закон.

Източници: bgnes.bg, eurocom.bg, business.dir.bg