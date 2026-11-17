Гръцката компания „Стелт Маритайм“, оператор на кораба GAS HUSKY, потвърди, че плавателният съд е бил ударен рано на 17 ноември в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Газовозът е потънал край българския бряг, а всички 19 души от екипажа са спасени.

Компанията не уточнява какъв е бил характерът на удара и не посочва какво го е причинило. „Стелт Маритайм потвърждава, че корабът е бил ударен рано тази сутрин, докато е плавал в Черно море, в изключителната икономическа зона на България“, се казва в изявлението.

Всички членове на екипажа са граждани на Филипините. Те са били открити и евакуирани с хеликоптер, след което са откарани във Варна. „Стелт Маритайм“ е изразила „дълбока благодарност“ към българските Военновъздушни сили и към всички компетентни власти, участвали в операцията по издирване и спасяване.

Корабът е пътувал от Египет към Румъния

GAS HUSKY е превозвал втечнен газ, натоварен в египетското пристанище Александрия. Крайната му дестинация е било румънското пристанище Мидия.

Корабът е собственост на компанията Octopus Gas Inc., а управлението му е било поверено на базираната в Гърция „Стелт Маритайм“, собственост на гръцкия корабопритежател Харис Вафиас.

Компанията е уведомила властите на държавата на флага и заявява, че съдейства изцяло на компетентните органи. Допълнителна информация ще бъде предоставена, когато бъдат потвърдени нови данни.

Втори потънал кораб за по-малко от месец

GAS HUSKY е вторият кораб с гръцка собственост или управление, потънал край българските брегове през последните 20 дни. На 28 октомври контейнеровозът Contship Jet, собственост на гръцка компания, беше ударен с морски дронове в българската изключителна икономическа зона и потъна.

Тогава екипажът от 18 души също беше спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили. Двата случая са отделни, а при GAS HUSKY компанията потвърждава единствено, че корабът е бил ударен, без да посочва вида на оръжието или извършителя.

Източници: bta.bg, naftemporiki.gr, apnews.com