Търговското корабоплаване в Черно море остава изложено на риск, а мирът е единственото трайно решение, което може да върне пълната сигурност по морските маршрути. Това е позицията, изразена от Николай Денков, на фона на два последователни инцидента в българската изключителна икономическа зона.

На 17 ноември газовозът GAS HUSKY потъна на около 50 морски мили източно от Бяла. Корабът е плавал под либерийски флаг и е превозвал около 3400 тона пропан-бутан по маршрут от Египет към Румъния. Екипажът от 19 филипински граждани е спасен, а операцията по търсене и спасяване е приключила.

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Предишния ден товарният кораб BETUL 8 се преобърна на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. Всичките 12 моряци бяха евакуирани. Членове на екипажа твърдят, че съдът е бил ударен от два морски дрона, но към момента причината за преобръщането не е официално установена.

Предупреждението на Денков

В интервю за БНТ на 8 октомври Денков заяви, че Черно море вече трябва да се разглежда като зона на военни действия, които засягат пряко търговския транспорт.

„Няма кораб, който да е сигурен, че ще премине безопасно през Черно море“, каза Денков.

Той предупреди, че при продължаване на ударите съществува реална опасност корабоплаването да бъде блокирано. Сред поставените от него въпроси бяха как ще се осигурят доставките на нефт за рафинерията „Лукойл“ и как ще се изнася зърното от България и региона.

Денков критикува липсата на конкретен акцент върху защитата на търговските кораби в решенията след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Според него мерките не могат да чакат края на дипломатическите преговори.

Какво означава рискът за бизнеса

Инцидентите вече имат пряко отражение върху морския транспорт. По-високият военен риск увеличава застрахователните премии и транспортните разходи, а част от моряците могат да откажат плаване към зона, определена като рискова. Масовите товари трудно могат да бъдат прехвърлени изцяло към сухопътен транспорт, което прави пристанищата и морските маршрути ключови за доставките и износа.

България въведе специални изисквания за търговските кораби и засили наблюдението над морската зона. След потъването на GAS HUSKY и преобръщането на BETUL 8 обаче няма обявен срок, в който корабоплаването ще се върне към нормална сигурност.

От думите на Денков следва, че спокойното плаване няма да бъде възстановено само с отделни спасителни операции или с допълнително наблюдение. Необходими са едновременно край на бойните действия и гаранции, които да защитят гражданските кораби, екипажите и товарите по маршрутите през Черно море.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, bnrnews.bg