Доматите са поскъпнали с 27% през третото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. Това е най-голямото увеличение сред отчетените пресни зеленчуци, показват данни на Националния статистически институт.

Общият индекс на цените на производител в селското стопанство се повишава с 2,8% на годишна база. В растениевъдството ръстът е 4,1%, докато в животновъдството е отчетено понижение от 2,5%.

„Най-съществено е поскъпването на доматите - с 27%“, посочват от НСИ.

Зеленчуците поскъпват, плодовете поевтиняват

Пресните зеленчуци като група са поскъпнали с 11,9% спрямо третото тримесечие на 2025 г. След доматите най-голям ръст е отчетен при зрелия кромид лук - 15,2%, и при салатите и марулите - 6,6%.

При техническите култури увеличението е 9,5%. Цената на рапицата нараства с 11,4%, а на маслодайния слънчоглед - с 5,2%. Зърнените култури поскъпват с 0,2%, като ръжта и пшеницата се увеличават съответно с 3,2% и 0,3%. При царевицата за зърно е отчетен спад от 1,8%.

При пресните плодове е регистрирано понижение от 4,4%. Черешите и прасковите поевтиняват с 18,3%.

Годишният ръст при доматите достига 25%

При сравнението с цялата 2025 г. цените на пресните зеленчуци се увеличават с 11,4%. Доматите поскъпват с 25%, а салатите и марулите - със 17%. При краставиците и корнишоните е отчетено понижение от 11,2%.

Зърнените култури поевтиняват с 4,3% на годишна база. Цените на пшеницата намаляват с 4,8%, а на царевицата за зърно - с 1,5%. При техническите култури е отчетен ръст от 5,6%.

По-високи разходи за земеделските производители

Индексът на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство е с 11,5% над нивото от третото тримесечие на 2025 г. Електроенергията и горивата поскъпват с 23,3%, минералните торове - с 20,2%, а посевният и посадъчният материал - с 9,1%.

В животновъдството цените на живите животни намаляват с 2,5%, като при свинете спадът е 20,7%. Кравето мляко поевтинява с 8,1%, докато цената на кокошите яйца се увеличава с 4,7%.

Отчетените показатели са за цени на производител и не измерват пряко крайните цени, които се плащат от потребителите в търговската мрежа.

Източници: news.bg