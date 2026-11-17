Бюджетният дефицит трябва постепенно да бъде намален под 3% от брутния вътрешен продукт, без това да доведе до ограничаване на инвестиционната програма. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на форум, посветен на инвестиционните перспективи пред България.

По думите му правителството ще следва последователна фискална политика и ще работи за укрепване на публичните финанси. Паралелно с това кабинетът ще търси условия за предвидима и прозрачна бизнес среда, която да повиши доверието на компаниите и да насърчи привличането на нови капитали.

„Доверието се изгражда с конкретни действия и устойчиви резултати“, заяви Гълъб Донев.

Финансовият министър посочи, че целта е през следващите години дефицитът да бъде сведен под прага от 3% от БВП, като се запази добро ниво на публичните инвестиции. Така правителството поставя намаляването на бюджетния дисбаланс и поддържането на капиталовите разходи като паралелни приоритети.

Средствата за сигурност остават приоритет

В условията на нарастващи геополитически заплахи държавата ще насочва средства и към укрепване на сигурността и отбранителните способности. Сред посочените направления са противовъздушната защита и изграждането на капацитет за противодействие на дронове.

Донев определи сигурността на публичните финанси и стабилността на икономическата и институционалната среда като важни условия за инвестиционната активност. Според него последователните политики, прозрачността и ефективните институции са необходими за устойчиво доверие от страна на бизнеса.

Фокус върху технологиите и изкуствения интелект

Друг акцент в икономическите политики ще бъде създаването на условия за научноизследователска дейност, развитие на новите технологии и внедряване на изкуствения интелект. Правителството свързва тези направления с усилията за привличане на инвестиции и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Заявката на финансовия министър е фискалната дисциплина да бъде постигната без отказ от инвестиции в развитие, сигурност и технологичен капацитет.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg