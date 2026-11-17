България е положила огромни усилия, за да стане член на Европейския съюз, а резултатите от това членство вече са налице. Това заяви бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски пред български медии в Брюксел.

Изказването му беше направено по време на събитие в Европейския парламент, посветено на предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. България стана член на ЕС на 1 януари 2007 г., а при управлението на Сакскобургготски страната подписа договора за присъединяване.

„Резултатите са налице“, подчерта Сакскобургготски, като посочи, че Европейският съюз е реалност, която ще продължи да се разраства с включването и на други държави.

ЕС е единствената възможност за континента

Според бившия премиер Европейският съюз е „единствената възможност за целия континент и няма друг избор“. Той постави акцент върху дългия път, който България е извървяла, за да стане част от европейската общност.

На 1 януари 2027 г. ще се навършат 20 години от членството на България в ЕС. Годишнината беше отбелязана с церемония в Европейския парламент в Брюксел, на която присъстваха бивши държавни ръководители и представители, свързани с процеса на присъединяване.

Призив към младите хора

В края на изказването си Сакскобургготски се обърна към младите хора в България. Той заяви, че при добро желание и постоянни усилия те могат да се реализират и да просперират в страната.

„Можем да постигнем много с добро желание и усилия. Родината е една и е за всички нас“, каза Симеон Сакскобургготски.

Източници: novini.bg, nova.bg