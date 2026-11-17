Спор за допълнителни ангажименти от 1 млрд. евро за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и остри разногласия за финансирането на здравеопазването белязаха обсъждането на бюджета за 2027 г. в парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Държавният бюджет вече е внесен в Народното събрание, а заседанието на комисията продължи седем часа с участието на депутати, министри, работодателски организации и синдикати.

Спор за заплащането на медиците

Първа точка в дневния ред беше бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Опозицията припомни обещанието преди приемането на Бюджет 2027 да бъде изработен механизъм за адекватно възнаграждение на медицинските сестри, младите лекари и останалите медицински специалисти със и без специалност.

Според опозицията такъв механизъм не е представен. Управляващите отговориха, че са предвидили 30 млн. евро за стипендии на специализанти. Средствата ще бъдат достъпни не само за лекари, но и за медицински сестри, които специализират.

Опозиционните депутати заявиха, че по-високият бюджет на НЗОК няма да реши кадровия проблем без реални реформи, които да задържат младите специалисти в България. Бяха отправени и предупреждения за фиктивни хоспитализации и неправомерно разходване на средства за лекарства.

Разминаване от 1 млрд. евро за МРРБ

Втората основна тема беше разликата между варианта на бюджета, представен пред Министерството на финансите, и проекта, внесен в парламента. Според опозицията в ангажиментите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е добавен допълнителен 1 млрд. евро.

Опозицията определи увеличението като необосновано и заяви, че няма да подкрепи бюджет, който според нея не решава основните проблеми, а задълбочава част от тях.

Управляващите обясниха, че средствата са предназначени за договори за изграждане и ремонт на пътища през следващите четири години. Посочени бяха разширението на Софийския околовръстен път, ремонтът на Аспаруховия мост във Варна, изграждането на нов мост в града, Околовръстният път на Пловдив и обходният маршрут на автомагистрала „Струма“.

„Предвидените средства ще бъдат разпределени за конкретни инфраструктурни обекти“, заявиха управляващите.

Междувременно бюджетите на Държавното обществено осигуряване и НЗОК бяха приети на първо четене в комисията. След това започна обсъждането на държавния бюджет.

Следва разглеждане в пленарната зала

Очаква се до края на седмицата трите бюджета да бъдат подготвени за разглеждане в пленарната зала на Народното събрание. До окончателното им приемане предстоят нови обсъждания и гласувания, включително по спорните текстове за здравеопазването и разходните ангажименти на МРРБ.

Източници: btvnovinite.bg