Около 2 млрд. евро за компенсации заради повишаването на цените на горивата и енергията трябва да послужат като буфер, за да не прерасне икономическата криза в социална. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Той определи проектобюджета за 2027 г. като „възможно най-социалния“, но подчерта, че възможностите за нови разходи са ограничени заради състоянието на публичните финанси и процедурата при прекомерен дефицит.

„Ние сме ограничени откъм възможността да раздаваме пари на калпак, както се казва. На практика трябва да възстановим публичните финанси в една нормалност, за да може да върнем доверието в нашите партньори“, заяви Тодор Джиков.

Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2027 г. на 16 ноември. Рамката предвижда постепенно намаляване на дефицита по консолидираната фискална програма от очакваните 5,5% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. до 3,5% през 2027 г. Правителството прогнозира икономически растеж от 2,5% догодина.

Повече средства за социални плащания

По думите на Джиков в бюджета са заложени допълнителни 245 млн. евро за социално подпомагане и увеличаване на помощите за отопление. Пенсиите се предвижда да нараснат със 7,8%.

Мерките за младите семейства включват увеличение с 43,5% на помощта по време на бременност, с 56,5% на еднократната помощ при раждане и с 18,5% на месечните детски добавки. Обезщетението за майчинство през първите две години трябва да се повиши от 398 на 450 евро месечно.

Данъчното облекчение за деца на работещи родители се предвижда да бъде увеличено с 63%, а месечните помощи за деца с увреждания да достигнат 704 евро.

В здравеопазването са заложени още 30 млн. евро за лекарите специализанти. В образованието се предвиждат 20% по-високи стипендии за учащите, 12,5% увеличение на подпомагането за докторантите и 7,5% ръст на учителските заплати. Допълнителни 45 млн. евро са предназначени за общежития, детски градини, ясли, училища и ремонти. За началото на строителството на националната детска болница са предвидени 50 млн. евро.

Мерки за земеделските производители

Джиков заяви, че натискът върху земеделските производители е свързан с позицията на големите търговски вериги, които според него държат около 80% от пазара на хранителни стоки. По думите му част от стопаните са продавали продукцията си под себестойност, за да не я изхвърлят.

„Досега ние не преговаряхме, защото нямаше държава. Досега идвахме, тъй като тези вериги държат 80% от пазара вече на храни и без тях не можем“, каза депутатът.

До края на годината се очаква да бъде внесен закон за кооперирането на земеделските производители. Предвиждат се и промени, чрез които Българската банка за развитие да предлага специални пакети за земеделци, както и изменения в данъчната уредба и Закона за данъка върху добавената стойност.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg