Проектобюджетът на държавата за 2027 г. беше приет на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси след осемчасово заседание. План-сметката предизвика остър спор между управляващи и опозиция, като критики отправиха и представители на общините и бизнеса.

Министърът на финансите Гълъб Донев защити проекта с аргумента, че той трябва да насочи публичните финанси към устойчивост и да осигури средства за икономически растеж, доходите на работещите и пенсионерите, семействата и уязвимите групи.

„Свиването на разходите никога не е приятно“, заяви Любомир Дацов от Фискалния съвет.

По думите на Донев бюджетът предвижда ресурс за инвестиции в изграждането и модернизирането на публичната инфраструктура. Финансовият министър посочи още мерки за повишаване на събираемостта на приходите, ограничаване на укриването и невнасянето на данъци и осигурителни вноски, както и за намаляване на административната тежест.

Общините и бизнесът с възражения

Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините заяви, че организацията не приема предвидените параметри за местните дейности. Тя посочи, че за първи път са заложени нулеви стойности за целевата субсидия за капиталови разходи и за трансфера, който компенсира увеличението на минималната работна заплата в местните дейности.

Станислав Попдончев от Българската стопанска камара потвърди несъгласието на работодателската организация с планираното извънредно подоходно облагане за част от бизнеса през 2027 г. Според него става дума за ставка от 33% върху шест сектора.

Критики от опозицията

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС заяви, че парламентарната група няма да подкрепи бюджета. Той критикува големите номинални числа и размера на държавния дълг, като посочи, че според него в проекта липсва ясна макроикономическа цел.

Мартин Димитров от „Демократична България“ поиска списък с проектите, за които е предвиден един милиард евро. Асен Василев от „Продължаваме промяната“ определи проекта като „катастрофа“, а Атидже Вали Вели от ДПС постави въпроса какво получават бизнесът и гражданите срещу увеличената данъчна тежест.

Цончо Ганев от „Възраждане“ заяви, че бюджетът не решава, а задълбочава проблеми, свързани с доходите, данъчното облагане и държавната задлъжнялост.

От „Прогресивна България“ Георги Чакъров посочи, че бюджетното салдо е с 2,278 млрд. евро по-малко, което според него може да означава по-малко нов държавен дълг.

След одобряването му от бюджетната комисия проектът за държавния бюджет за 2027 г. предстои да бъде разгледан и гласуван от пленарната зала.

Източници: bntnews.bg