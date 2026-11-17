Почина старши инспекторът от Районното управление в Несебър Станимир Богданов. Той е загубил битката с тежко онкологично заболяване, съобщиха негови близки колеги, цитирани от „Флагман“. Последните дни от живота си криминалистът е прекарал в специализирана клиника в Истанбул.

Дъщеря му Златомира Колева съобщи, че благотворителната кампания за лечението му се прекратява. Събраните средства ще бъдат насочени към други болни хора, които продължават борбата си със заболяванията.

„Борихме се за теб до последно. Обичаме те безкрайно и ще ни липсваш всеки ден!“

Семейството благодари на всички, които са дарявали, споделяли историята на Богданов и са организирали инициативи в негова подкрепа. За лечението му в Турция са били необходими 224 000 евро. В кампанията са се включили колеги от системата на МВР, приятели, жители на Несебър и хора, които не са го познавали лично.

Повече от две десетилетия в МВР

Станимир Богданов е посветил повече от 20 години на службата в МВР и е бил сред уважаваните криминалисти в Бургаска област. Болестта му е била установена около Коледа през 2024 г., а лечението е продължило до последните му дни.

Името му става известно в цялата страна през 2017 г. Тогава, в почивния си ден, Богданов задържа заподозрян за участие в схема за източване на банкови карти. Криминалистът е бил по джапанки и шорти, без оръжие и белезници. Подробността беше припомнена от „24 часа“.

Заради постъпката си Богданов е номиниран за класацията „Личност на годината“. Колегите му го описват и като човек, който години наред е помагал на служители на МВР и пожарникари, изпаднали в затруднение.

В края на октомври 2026 г. децата му Златомира и Емил отправиха публичен апел за помощ. След смъртта му семейството поиска време и лично пространство, за да преживее загубата.

Източници: novini.bg