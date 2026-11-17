Искането на Русия НАТО да върне военните си позиции към конфигурацията от 1997 г. е „силно притеснително“. Това заяви депутатът от „Демократична България“ и председател на парламентарната Комисия по транспорт и съобщения Йордан Иванов в предаването „Още от деня“ по БНТ. По думите му предложението засяга и България, която е сред държавите, присъединили се към Алианса след 1997 г.

Демократична България настоява президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Искането е свързано както с руските предложения, представени по време на преговорите в Абу Даби, така и с инцидентите с търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

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Според Иванов управляващите не информират достатъчно адекватно гражданите за случващото се в Черно море. Той заяви, че България трябва да даде институционален отговор, а не да разчита единствено на изявления на отделни политици.

„Ударите по тези кораби се превърнаха в бял шум за управляващите“, заяви Йордан Иванов.

Депутатът допълни, че трябва да бъде посочен виновникът за ударите по корабите. В позицията си Демократична България настоява КСНС да обсъди наблюдението на морската зона, противодействието на дронове и координацията със съюзниците.

Критики към проектобюджета за 2027 г.

Иванов отправи критики и към проектобюджета за 2027 г. Според него управляващите пропиляват полученото политическо доверие, вместо да го използват за реформи.

„Днес ние харчим добрите времена и не знам какво ще правим при една потенциална икономическа криза“, каза депутатът.

По думите му проектобюджетът не решава структурните проблеми на държавата, не предвижда съществени промени в публичните системи и води до увеличаване на данъчната тежест. Той настоя и за конкретно разписване на предназначението на предвидения допълнителен ресурс от 1 млрд. евро за Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Иванов заяви, че заемно финансиране трябва да се използва за проекти с висока добавена стойност, които генерират приходи за бюджета, или за преодоляване на кризи.

Източници: novini.bg